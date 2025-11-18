奧丁丁以三大支付產品線打造新世代穩定幣架構 布局全球逾 20 個市場
整合 OwlPay Harbor、OwlPay 穩定幣結帳與即將推出的 x402 協議自動化結算服務，奧丁丁為全球企業與商家導入更快速、自動化且合規的跨境金流網絡
【記者 沁諠／台北 報導】以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）（下稱「奧丁丁」或「公司」），今日分享最新業務觀察，全球企業正加速採用穩定幣結算與代幣化金融基礎架構服務。隨著企業從概念試點轉向實際上線整合階段，市場正逐步進入全新鏈上結算時代，奧丁丁以三大支付產品線率先佈局全球逾 20 個主要市場，搶攻兆美元級的穩定幣市場。
自 10 月 16 日完成納斯達克直接上市後，奧丁丁觀察到來自全球各領域客戶的大量洽詢快速湧入，上市一個月以來業務洽詢數較前月翻倍，包含支付、匯款業者與傳統金融等機構，正為未來以穩定幣與代幣化現金作為全球結算標準做好準備。目前，來自加拿大、歐洲、非洲與亞洲等多家客戶已分批進入 API 技術串接與實際交易測試階段，開始整合奧丁丁旗下企業級合規出入金與結算支付架構「OwlPay Harbor 」，實現美元與美元穩定幣 USDC 的無縫轉換與結算。
這些客戶目前每月合計管理的跨境法幣交易量預估最高達 1 億美元規模，隨著這些法幣金流逐漸轉向穩定幣結算，未來的上鏈交易量成長將相當可觀。
奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「在美國掛牌上市後，我們與客戶的討論方向與先前截然不同。企業的態度正從觀望走向實際整合階段，越來越多企業開始準備將實際交易量搬上鏈。更令人振奮的是，來自亞洲與歐洲的支付業者已逐漸將奧丁丁視為通往美國市場的關鍵合規橋樑。」
產業動能：代幣化貨幣與即時結算正快速走向整合
這股轉變反映了兩股力量正在全球加速成長。首先，全球主要銀行、交易平台與資本市場相關業者正加速採用代幣化資產，包括將現金、存款、債券與股票等資產代幣化。分析師預估，儘管全球股票僅有 1% 上鏈 ，代幣化股權市場的規模就可能突破 1 兆美元規模。
其次，市場對一個能夠達到「合規、即時、自動化」的跨境結算層需求正迅速上升。OwlPay Harbor 正是為此代幣化趨勢打造，可在美國 40 州合規營運 、具備企業級反洗錢（AML）與客戶身份驗證 （KYC）嚴謹標準、不間斷交易監控、多鏈結算能力，以及涵蓋北美、歐洲與高成長新興市場的最佳化支付路徑，完整滿足企業在全球市場安全、即時的結算需求。
早期客戶採用概況
目前正在導入技術串接或進行交易測試的 OwlPay Harbor 客戶橫跨多元產業，包含希望加速美國往返非洲、亞洲匯款時間的跨境匯款業者、處理大量美元金流的加拿大支付公司、正評估以穩定幣支付其供應鏈的歐洲中小企業，以及傳統金融機構也開始研究如何將現金與儲備金代幣化並納入既有架構。
以穩定幣結帳重新定義全球商務：取代傳統金流的新世代方案
奧丁丁進一步將觸角伸至商家支付，推出 OwlPay 穩定幣結帳服務，可將穩定幣收單結帳功能帶入全球商家與消費者間的交易流程。透過這項嵌入式收單結帳功能，商家不僅能直接接受來自世界各地的消費者以穩定幣結帳付款，還能選擇以法幣或穩定幣即時收帳，不必依賴傳統卡片組織、也可避免冗長清算流程或高額手續費，減少退款與拒付風險。
OwlPay 穩定幣結帳服務正逐步成為傳統金流閘道的新一代解決方案，透過更快、更低成本、可編程自動化的結算方式，帶領市場走向一個由穩定幣驅動的全球結帳新時代，有望取代傳統金流系統，讓資金流動就像發送訊息一樣直覺簡單。
x402：全球支付結算的 AI「自駕系統」
奧丁丁也正準備開發結合 x402 協議並推出一套由 AI 驅動的自動化支付結算服務，未來系統能協助商家達到自動最佳化支付路徑、完成包含反洗錢、國際制裁與客戶身份認證等合規審查、資金流動與外匯管理、多幣別與多鏈結算，以及同步處理對帳與清算等多項流程。簡單來說，結合 x402 的支付結算服務就像跨境穩定幣結算的「自動駕駛系統」，把原本需要人工處理的繁複流程，濃縮成一條自動化的工作路徑，提升支付速度與效率。
奧丁丁支付全方位解決方案 2025 年齊發：迎向兆美元級的市場成長
根據花旗預測，穩定幣與代幣化現金市場規模在樂觀情境下，2030 年最高可達 4 兆美元規模 。奧丁丁 2025 年起已陸續推出完整的跨境支付產品組合，專為承接這股穩定幣成長動能而設計的解決方案，包括：
● OwlPay Harbor：提供 API 整合的企業級支付架構，可無縫轉換美元與 USDC 美元穩定幣，支援七大主要區塊鏈 。
● OwlPay 穩定幣結帳：嵌入式收單方案，讓商家可接受全球消費者以穩定幣付款並即時協助商家以法幣收帳。
● OwlPay Wallet Pro：針對個人用戶提供自我託管數位錢包，開放消費者以穩定幣購買美國上百家零售通路的禮品卡進行實體消費，亦提供企業用的託管版本錢包，支援分層資金管理。
● 整合反洗錢、客戶身份驗證、交易驗證的全方位合規服務：全面整合於所有 OwlPay 解決方案中，涵蓋自動身分驗證、交易監控與持續監測，確保跨境穩定幣支付在高合規標準下順暢運作。
憑藉完善的執照布局與合規優先策略，奧丁丁已成為企業與個人不可或缺的支付架構供應商，協助全球客戶加速邁向更快速、自動化、無國界的金流時代。（照片業者提供）
其他人也在看
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 13 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
被動元件漲價潮來襲？蜜望實摸漲停衝鋒...這2檔紅半根 它「7天噴49%」熄火急殺
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（18）日終場跌691.19點，收在26,756.12點，跌幅2.52%，被動元件族群本日走勢呈漲跌互見，指標股國巨*（2327...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
是逃命潮還是特價All in？「這檔記憶體」爆量46.3萬張下殺…收盤挫半根 南亞科、旺宏也難逃
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（18）日收盤26,756.12點，跌691.19點，跌幅2.52%，觀察今日盤後個股成交量前五名，受到美股前一個交易日全...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
《金融》誰能存2.5億？93歲清潔工做到了！達人教戰
【時報-台北電】上班族有可能存到2.5億嗎？美國93歲清潔工就做到了！他從小貧困，工作到76歲，長抱95檔大型、配息股逾60年，依然節儉度日，過世後留下2.5億，並捐出2億做公益，他完成了一場「人生只能活一次」的複利奇蹟，最近推出新書《有錢到老後》作家嫺人表示，如果每月投入1.4萬，年報酬率8%，60年後就能滾出2.5億，但這樣的人生有誰想要？ 嫺人在臉書「嫺人的好日子」表示，我們一定覺得這輩子不可能存到800萬美元(約2.5億台幣)？但說真的，我們也沒他那麼省，看完他的故事，很大機率也不會羨慕他，或是覺得誰會活那麼久？ 1921年美國出生的雷諾．里德(Ronald Read)出身貧寒，靠自己完成高中學業。二戰後回到家鄉，成為佛蒙特州加油站員工，工作25年後，又在百貨公司當清潔工，一直到76歲才退休。 看到76歲退休還是清潔工，多數人就沒興趣了吧？而且他還過得很簡樸，開舊卡車、穿舊衣、早餐是咖啡配甜甜圈；進城會多走幾條街，只為省下1美元的停車費。 但這樣的他，在2014年93歲去世時，卻留下800萬美元(約2.5億台幣)的資產，其中600萬美元(約2億台幣)捐給當地醫院和圖書館。 他不時報資訊 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 11 小時前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股盤前／輝達財報將登場惹恐慌！台指夜盤重跌306點 台股開盤恐不妙
聯準會降息前景再度變得不明朗，加上「全世界都在等」的輝達財報將於本週登場，市場情緒瞬間緊繃。美股週一（17）日盤中劇烈震盪，道瓊指數終場重挫逾550點、費半更慘跌1.55%，投資人明顯在財報前大幅減碼避險。受此影響，台指期夜盤同步跟殺，大跌306點，台積電期貨也下跌15元，顯示今(18)日台股開盤恐怕凶多吉少。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股重挫近700點 法人心喜：1500元以下台積電仍是好買點
受外資長假效應、輝達財報即將公布影響，美股4大指數下跌，衝擊台股暴殺近700點。法人指出，本週股市觀察重點，在輝達未來AI GPU的市占率變化；由於全球AI需求趨勢不墜，台股指數震盪盤堅機率高，年底前仍有望挑戰新高。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
台積電收盤跌40元至1405元！市值一天蒸發逾1兆元 專家示警
下午2：7分收盤 台積電（2330）今（18）日收盤以1405元作收，下跌40元或2.76％，市值從37.47兆元變成36.43兆元，一天掉破兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
股民續丟00878、006208！21檔上市ETF今最後買進日 這檔年化配息率飆12%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、人氣超夯的高息ETF國泰永續高股息（00878），上周四（13日）公告今年第4季配息實際配發金額為0.4元，持有一張可...FTNN新聞網 ・ 1 天前
剩黃董在撐？華邦電出關第一天爆43萬張大量觸跌停 分析師：法人高檔獲利了結
記憶體族群走弱，華邦電（2344）今（18）日出關第一天，以66.5元上漲開出，隨後不到15分鐘迅速翻黑下跌，盤中跌幅擴大一度亮綠燈觸跌停，終場收在61.4元，成交量高達46萬張，成交金額逾287億元；南亞科（2408）下跌3.6%，收160.5元。力積電（6770）則逆勢上漲引人注目。對此，分析師表示，南亞科及華邦電高檔承壓，恐是主力作手高檔獲利了結。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前