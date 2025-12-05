奧丁丁加入美穩定幣Circle 用戶可直付USDC

▲奧丁丁宣布加入Circle Payment Network ，擴大穩定幣服務。（圖╱奧丁丁提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣區塊鏈公司奧丁丁，今（5）日宣布正式完成串接美元穩定幣（USDC）發行商Circle旗下之全球穩定幣支付網絡「Circle Payment Network（CPN）」，可提供近乎即時、合規的穩定幣交易，奧丁丁近期將開放旗下數位支付用戶能以穩定幣進行付款，以更快速、更低成本完成跨境支付。

奧丁丁將透過這項整合，將其支付基礎建設進一步拓展至拉丁美洲、非洲、歐洲等高速成長市場，協助用戶以更低成本、更快速地完成跨境支付。

這項合作強化了奧丁丁在穩定幣基礎建設的地位，讓用戶可以透過合規美元穩定幣USDC，以更快速、近乎即時地完成跨境資金結算，切入年規模達194兆美元的全球跨境支付市場。CPN提供全新架構，並改善傳統跨境支付中高手續費與延遲等問題，成為更高效率的全球資金流動方案。

作為CPN中的發起金融機構，奧丁丁將於近期開放旗下數位支付錢包OwlPay Wallet Pro的用戶發起穩定幣付款，系統會依據匯率、手續費與服務供應商自動選擇最佳支付結算路徑。

首波服務將鎖定巴西、奈及利亞及歐盟（EU）等跨境支付需求強勁的重點市場，這些地區展現了龐大的發展潛力，其中，歐盟每年的匯款流入量預估高達2130億美元，強力支撐了當地的貿易往來、移民匯款及投資活動。

而隨著非洲市場版圖擴張與經濟需求升溫，奈及利亞的預期匯款流入量也達260億美元。相關數據凸顯出全球數十億人口對於更快速、且具成本效益，且涵蓋個人匯款、薪資結算及貿易融資等領域的跨境支付解決方案有著迫切需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，「加入Circle Payments Network，讓我們在打造可信賴的全球金融基礎建設這條路上，又向前邁進了一大步。隨著CPN持續擴大其跨境廊道與機構級合作網絡，像奧丁丁這樣的參與者，將能從中受惠，也有助於我們在穩定幣經濟加速成長的趨勢下，推動更長期的策略布局。」

Circle支付產品事業體資深副總裁Irfan Ganchi表示，非常歡迎奧丁丁加入Circle Payments Network，共同將支付服務拓展至高速成長市場，「這次的技術整合也讓我們更靠近核心目標，以統一開放的協議串聯各地金融機構，重新定義全球資金流動的方式。」

