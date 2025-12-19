奧丁丁戰略》全球金流換上數位軌道 匯錢如傳訊即時簡單

穩定幣進入主流清算層，成為支付產業的現在式；奧丁丁，則已站上這波新浪。(圖中紅色外套奧丁丁創辦人王俊凱) 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 隨著 AI Agent 開始自動完成搜尋、下單、對帳與付款，傳統支付架構正顯露結構性限制。對 AI 而言，理想的交易必須是：即時完成、不可逆與支援極低金額（例如 $0.1 美元的資料購買）。

穩定幣進入主流清算層，成為支付產業的現在式；奧丁丁，則已站上這波新浪。

反觀，傳統信用卡體系：手續費高、請款延遲 1–3 天與存在拒付與風險成本。這使得 AI 商業行為在傳統支付下幾乎「經濟上不可行」。

穩定幣，成為 Agentic Commerce 的原生支付層。穩定幣的特性，恰好補上這個缺口：微支付可行、即時結算、成本結構線性、可預測。

穩定幣結帳不只是效率提升，而是讓全新的交易模式首次變得可運作。

兆級市場規模

市場數據已經開始反映這個轉變：Adobe Data Insights 指出，美國由 AI 導流至零售網站的流量一年內暴增 4700%，顯示AI開始主導消費決策。

McKinsey預估，到2030年，僅美國 B2C 零售的 Agentic Commerce 商機就高達 1 兆美元。放眼全球，自動化交易與支付滲透後，市場規模可達 3〜5 兆美元。

奧丁丁全球支付解決方案：OwlPay 生態系誕生

在這個未來裡，競爭關鍵不在 UI，而在於誰的清算系統能被 AI 原生呼叫、即時結算、全球合規。

奧丁丁穩定幣服務

OwlPay Harbor：讓企業可將全球穩定幣與法幣結算功能直接嵌入企業既有的平台。

OwlPay Stablecoin Checkout：協助商戶接受終端消費者以穩定幣付款並即時以法幣結算給商家，可同步降低手續成本與結算時間。

OwlPay Wallet Pro：為企業與個人提供穩定幣資產管理、跨境轉帳與帳戶操作等功能。

奧丁丁法幣服務

OwlPay Cash（即將推出）：串連 Visa Direct 的全球網絡，協助美國個人用戶跨境匯款，在匯款流程中減少隱藏費用，並提升匯率透明度，相比銀行帳戶跨境匯款（SWIFT），可節省最高 70% 的費用。

OwlPay Payment：支援 B2B 收款與跨境結算，並內建客戶身份驗證（KYC）、防制洗錢（AML）與交易監控等自動化合規機制，確保每筆交易安全且透明。

