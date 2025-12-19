奧丁丁戰略》跟上 Visa、Circle！卡位全球穩定幣清算入口

奧丁丁集團美國合規版圖擴大至 40 州，持續以合規先行的策略佈局全球執照，打造合法高效的全球穩定幣支付架構。 圖: 奧丁丁/提供

[Newtalk新聞] 當 Visa 與 Circle 正式啟動穩定幣清算服務，全球支付產業正迎來一個結構性轉折點。這並不只是多了一種支付工具，而是代表穩定幣首次被納入「主流金融清算層」，開始承擔企業級、系統級的價值移轉功能。

從資產發行，走向清算軌道的競爭！

過去幾年，市場對穩定幣的關注多半集中在「誰發行」、「市值多大」。但 Visa 在美國正式啟用 USDC 結算；Circle 推出 Circle Payment Network（CPN），清楚揭示競爭焦點已經改變：

未來的關鍵，不是誰發行資產，而是誰已經鋪好讓價值即時流動的清算軌道。

當穩定幣被納入7×24 小時、銀行級別的清算系統，它就不再是實驗工具，而是金融基礎建設的一部分。

對出口型經濟體而言，跳出抽象的創新！

以台灣為例，2024 年出口總值達 4750億美元，但在傳統跨境金融體系中，一筆匯款往往需經過 2–3 家中轉銀行、耗時 3–5 天，並承擔不透明的手續費與匯兌成本。這些摩擦，最終都反映在企業的現金流與國際競爭力上。

相較之下，運行於區塊鏈上的穩定幣，具備：秒級到帳、清算路徑透明與成本可預期。

根據貿協（TAITRA）調查，已有約 5% 的國內企業、10% 的海外台商實際使用穩定幣進行跨境支付，顯示這並非未來式，而是正在發生的產業遷移。

奧丁丁站在正確時間點的清算層位置

在這個背景下，奧丁丁（NASDAQ: OWLS）的定位並非單一支付產品，而是穩定幣的全球清算與結算層。

傳統 SWIFT 系統本質上是「訊息傳遞網路」，資金實際流動仍依賴多層中介；而奧丁丁透過 OwlPay 架構，讓跨境金流從非同步的指令傳遞，升級為同步完成的價值移轉。

其核心差異不只在技術，而在於「可用性」如下：

單一 API 或錢包即可在法幣與穩定幣間轉換；多軌清算架構，能依速度、成本與法規，自動選擇最佳路徑；將合規視為產品本身，而非事後補強。

合規是清算層真正的護城河

在跨境金融領域，技術可以被複製，但監管信任無法加速完成。奧丁丁目前已建立少數新創難以企及的合規覆蓋：

美國：合法營運基礎覆蓋 40 州。

歐洲：VASP 執照，接軌 MiCA法規框架。

日本：電子支付代行業執照，進入高度封閉日本金融體系。

這使奧丁丁成為能同時銜接傳統金融與穩定幣世界的「全球級清算節點」。

為什麼 Visa 與Circle這麼吸睛、如此重要？

Visa讓穩定幣進入主流法幣清算網路。

Visa本週在美國啟用 USDC 結算，意味著穩定幣首次被納入銀行級、7×24 小時運作的主流清算系統。這不再是試點，而是可商用的金融基礎設施。

Circle不只發行 USDC（全球第二大美元穩定幣），而是打造清算網路。

Circle 推出的 Circle Payment Network（CPN），並非一顆新穩定幣，而是由 USDC 發行方親自營運的穩定幣全球清算與結算網路。

透過 CPN，發送端使用穩定幣，收款端可直接以當地法幣入帳；系統同時內建最佳清算路徑選擇，依各國法規、銀行接入狀況與成本結構，自動選出最合適的結算方式。這代表穩定幣正式升級為可落地、可合規、可大規模運作的清算工具。

奧丁丁的戰略位置 解決第三方需求痛點

CPN × OwlPay Harbor：對全球 Fintech 開放的穩定幣清算入口！

奧丁丁不僅將 CPN 應用於自有產品，更進一步把 CPN 整合進 OwlPay Harbor，並以模組化 API 的形式，對全球 Fintech 與金融服務業者開放使用。

透過 OwlPay Harbor，第三方 Fintech 無需自行處理複雜的跨境合規、銀行對接與清算路徑設計，即可直接接入 Circle 所營運的穩定幣清算網路。

在這個架構下，OwlPay Harbor 成為全球 Fintech 進入穩定幣清算體系的基礎入口，而奧丁丁所扮演的角色，已從支付服務提供者，進一步演化為穩定幣清算基礎建設的聚合與放大器。

在產業發展的關鍵節點上，奧丁丁看到了新需求，解決了多方使用痛點，這次站在清算層，而非應用層，瞄準了在新一輪金融基礎建設競賽中的戰略位置。

