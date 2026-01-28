奧丁丁打造AI專屬數位收銀機！聯手Coinbase 穩定幣結算改寫金融規則

財經中心／師瑞德報導

奧丁丁集團成功取得美國內華達州支付執照，合規版圖擴至 41 州，成功插旗拉斯維加斯。同時聯手 Coinbase 佈局 AI 代理支付，透過穩定幣結帳服務將 AI 指令轉化為實體營收，引領跨國金流與 AI 商務變革。（AI製圖）

以區塊鏈科技為核心的納斯達克上市公司 OBOOK Holdings Inc.（股票代號：OWLS，下稱「奧丁丁」）近日宣布重大戰略進展。繼取得美國第41州：內華達州資金支付執照（MTL）後，奧丁丁正積極將行政許可轉化為具體的商業動能，並同步宣布與 Coinbase 合作，首創 AI 代理支付與穩定幣結算之全球合規基礎建設。

插旗賭城拉斯維加斯 OwlPay 切入高頻跨境支付場景

奧丁丁此次取得內華達州執照，具備深遠的商業戰略意義。內華達州特別是拉斯維加斯，身為全球觀光、娛樂與國際商務的中心，擁有龐大的高頻跨境交易需求。 透過旗下 OwlPay 服務，奧丁丁將能合法處理當地企業與國際間的資金往來，協助解決傳統跨境支付到帳慢、手續費高昂等痛點，實質深化其在美國的商業版圖。

嚴謹合規構築競爭護城河 標普全球點名為成功案例

內華達州金融監管以審查嚴苛著稱，通過此審核再次驗證了奧丁丁在高標準風控與合規上的硬實力。 全球權威分析機構標普全球（S&P Global）亦在其研究報告中主動納入 OwlPay，指出奧丁丁成功將合規、生態圈合作與靈活產品結構結合。 標普分析指出，OwlPay 的優勢在於能同時滿足大型企業 API 整合與中小商戶即用的雙軌策略，是傳統支付巨頭跨足穩定幣軌道的理想合作標的。

聯手 Coinbase 佈局 AI 經濟 打造「AI 代理」專屬數位收銀機

針對未來商機，奧丁丁宣布整合 Coinbase 研發的 x402 開放協議。 該協議賦予 AI 代理人自主發動付款的能力，而奧丁丁則透過 OwlPay 穩定幣結帳服務，為商家建構對應的「數位收銀機」。 在未來的 AI 商業浪潮中，奧丁丁將扮演驗證與結算的關鍵橋樑，將數位指令即時轉化為商家的實質營收。

串聯全球金融節點 奧丁丁執行長：重新改寫金流規則

「穩定幣與代幣化結算正重新改寫全球金流規則。」奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，過去企業處理跨境金流往往需要對接多個窗口，效率極低。 目前奧丁丁已取得美國、歐盟、日本等關鍵市場牌照，並積極推進香港、新加坡與拉丁美洲的合規申請。 隨著全球第二大資產管理機構先鋒集團（Vanguard）開始接納受監管的虛擬資產，奧丁丁正站在國際金融體制轉型的最前線，致力於構建一張無縫接軌的全球企業支付網絡。

