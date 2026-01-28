三立新聞網 setn.com

奧丁丁打造AI專屬數位收銀機！聯手Coinbase 穩定幣結算改寫金融規則

三立新聞網

財經中心／師瑞德報導

奧丁丁集團成功取得美國內華達州支付執照，合規版圖擴至 41 州，成功插旗拉斯維加斯。同時聯手 Coinbase 佈局 AI 代理支付，透過穩定幣結帳服務將 AI 指令轉化為實體營收，引領跨國金流與 AI 商務變革。（AI製圖）
奧丁丁集團成功取得美國內華達州支付執照，合規版圖擴至 41 州，成功插旗拉斯維加斯。同時聯手 Coinbase 佈局 AI 代理支付，透過穩定幣結帳服務將 AI 指令轉化為實體營收，引領跨國金流與 AI 商務變革。（AI製圖）

以區塊鏈科技為核心的納斯達克上市公司 OBOOK Holdings Inc.（股票代號：OWLS，下稱「奧丁丁」）近日宣布重大戰略進展。繼取得美國第41州：內華達州資金支付執照（MTL）後，奧丁丁正積極將行政許可轉化為具體的商業動能，並同步宣布與 Coinbase 合作，首創 AI 代理支付與穩定幣結算之全球合規基礎建設。

插旗賭城拉斯維加斯 OwlPay 切入高頻跨境支付場景

奧丁丁此次取得內華達州執照，具備深遠的商業戰略意義。內華達州特別是拉斯維加斯，身為全球觀光、娛樂與國際商務的中心，擁有龐大的高頻跨境交易需求。 透過旗下 OwlPay 服務，奧丁丁將能合法處理當地企業與國際間的資金往來，協助解決傳統跨境支付到帳慢、手續費高昂等痛點，實質深化其在美國的商業版圖。

嚴謹合規構築競爭護城河 標普全球點名為成功案例

內華達州金融監管以審查嚴苛著稱，通過此審核再次驗證了奧丁丁在高標準風控與合規上的硬實力。 全球權威分析機構標普全球（S&P Global）亦在其研究報告中主動納入 OwlPay，指出奧丁丁成功將合規、生態圈合作與靈活產品結構結合。 標普分析指出，OwlPay 的優勢在於能同時滿足大型企業 API 整合與中小商戶即用的雙軌策略，是傳統支付巨頭跨足穩定幣軌道的理想合作標的。

聯手 Coinbase 佈局 AI 經濟 打造「AI 代理」專屬數位收銀機

針對未來商機，奧丁丁宣布整合 Coinbase 研發的 x402 開放協議。 該協議賦予 AI 代理人自主發動付款的能力，而奧丁丁則透過 OwlPay 穩定幣結帳服務，為商家建構對應的「數位收銀機」。 在未來的 AI 商業浪潮中，奧丁丁將扮演驗證與結算的關鍵橋樑，將數位指令即時轉化為商家的實質營收。

串聯全球金融節點 奧丁丁執行長：重新改寫金流規則

「穩定幣與代幣化結算正重新改寫全球金流規則。」奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，過去企業處理跨境金流往往需要對接多個窗口，效率極低。 目前奧丁丁已取得美國、歐盟、日本等關鍵市場牌照，並積極推進香港、新加坡與拉丁美洲的合規申請。 隨著全球第二大資產管理機構先鋒集團（Vanguard）開始接納受監管的虛擬資產，奧丁丁正站在國際金融體制轉型的最前線，致力於構建一張無縫接軌的全球企業支付網絡。

