太報

奧丁丁攜手 Visa 推出 OwlPay Cash 個人跨境匯款 App

陳俐妏
奧丁丁攜 Visa 推出 OwlPay Cash 個人跨境匯款 App。資料照
奧丁丁攜 Visa 推出 OwlPay Cash 個人跨境匯款 App。資料照


奧丁丁集團今日宣布與全球領先數位支付公司 Visa 合作，即將推出全新跨境匯款應用程式「OwlPay Cash」。藉由串接 Visa Direct 服務，OwlPay Cash 美國 用戶可直接將資金匯至全球 26 個主要地區 的指定銀行帳戶，並以當地貨幣入帳，首波支援地區將包含墨西哥、印度、哥倫比亞、阿根廷、秘魯等高需求市場，持續強化奧丁丁在建立法幣與穩定幣基礎架構一站式服務的全球戰略佈局。

根據 BBVA Research 最新數據顯示，2024 年全球匯款總額預計將達 9,050 億美元，其中光是從美國匯出的金額就高達 2,300 億美元。根據世界銀行的估計，目前多數跨境匯款的平均手續費仍高達約 6.6%，遠高於聯合國永續發展目標（SDGs）所設定的 3% 全球目標。

延續 2024 年公布與 Visa 達成的全球協議，奧丁丁此次正式啟用 Visa Direct Account（VDA）解決方案。透過連結全球逾 110 億個支付端點 的 Visa Direct 服務，OwlPay Cash 得以在匯款流程中減少隱藏費用，並提升匯率透明度。在美國市場，OwlPay Cash 同步攜手美國知名加密友善銀行 Cross River Bank 進行合規結算，為用戶提供無月費、費用結構透明且內建換匯機制的跨境匯款服務，滿足用戶日常法幣匯款需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，對許多在美國打拼、需要匯款回家的移民與自由工作者而言，跨境匯款往往意味著高成本與漫長等待。透過結合 Visa Direct 的全球高覆蓋網絡與 OwlPay Cash 的成本優勢、操作直覺的行動介面，希望把真正的低手續費、清楚透明的定價與快速到帳特點，濃縮在一個簡單好用的 App 裡。

Visa Direct 全球業務負責人 Vira Platonova 表示，Visa 致力於成為推動全球金融科技創新的關鍵網絡，而我們與奧丁丁的合作正是展現 Visa 基礎建設如何催生新一代應用的最佳範例。透過開放我們的全球支付網絡資源，能協助像奧丁丁這樣的企業，打造更直覺易用、更貼近使用者需求的應用服務，讓跨境支付變得更加穩定可靠。

