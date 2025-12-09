奧丁丁攜Visa推OwlPay Cash個人跨境匯款App 攻2300億美元法幣匯兌商機

記者李鴻典／台北報導

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS），宣布與全球領先數位支付公司 Visa 合作，即將推出全新跨境匯款應用程式「OwlPay Cash」。藉由串接 Visa Direct 服務，OwlPay Cash 美國用戶可直接將資金匯至全球 26 個主要地區的指定銀行帳戶，並以當地貨幣入帳，首波支援地區將包含墨西哥、印度、哥倫比亞、阿根廷、秘魯等高需求市場，持續強化奧丁丁在建立法幣與穩定幣基礎架構一站式服務的全球戰略佈局。

奧丁丁攜手Visa推出OwlPay Cash App，布局跨境匯款市場。

延續 2024 年公布與 Visa 達成的全球協議，奧丁丁此次正式啟用 Visa Direct Account（VDA）解決方案。透過連結全球逾 110 億個支付端點的 Visa Direct 服務，OwlPay Cash 得以在匯款流程中減少隱藏費用，並提升匯率透明度。在美國市場，OwlPay Cash 同步攜手美國知名加密友善銀行 Cross River Bank 進行合規結算，為用戶提供無月費、費用結構透明且內建換匯機制的跨境匯款服務，滿足用戶日常法幣匯款需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「長期以來，對許多在美國打拼、需要匯款回家的移民與自由工作者而言，跨境匯款往往意味著高成本與漫長等待。透過結合 Visa Direct 的全球高覆蓋網絡與 OwlPay Cash 的成本優勢、操作直覺的行動介面，我們希望把真正的低手續費、清楚透明的定價與快速到帳特點，濃縮在一個簡單好用的 App 裡。」

根據 BBVA Research 最新數據顯示，2024 年全球匯款總額預計將達 9,050 億美元，其中光是從美國匯出的金額就高達 2,300 億美元。事實上，美國目前約有 4,800 萬名移民，對許多人而言，匯款不只是金錢往來，更是支撐住房、教育、醫療與日常生活的重要經濟命脈。根據世界銀行的估計，目前多數跨境匯款的平均手續費仍高達約 6.6%，遠高於聯合國永續發展目標（SDGs）所設定的 3% 全球目標。

OwlPay Cash 正是為這樣龐大的匯款需求而生，與傳統以 SWIFT 為主的跨境匯款方式相比，最高可為用戶節省近 70% 的手續費。OwlPay Cash 具備下列特色，很快即將在美國的 Apple App Store 與 Google Play 商店上線：

全球匯款網絡：支援匯款至拉丁美洲、亞洲與歐洲共 26 個國家與地區，系統自動完成換匯並以當地貨幣入帳。首波服務將優先開放阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、秘魯與印度等高需求市場，其餘國家與地區將陸續上線。

低手續費用：相較於傳統 SWIFT 匯款方式，其手續費最高可降低 70%，且用戶無須支付月費。

操作直覺簡單：專為手機使用介面設計，支援從通訊錄快速轉帳，讓常態與重複付款能快速完成。

安全與合規：奧丁丁已於美國 39 州取得資金支付執照，並通過 ISO 27001 國際資安認證，全面保護用戶資料安全。

由 Visa 驅動的服務：以 Visa Direct 服務為核心，串聯 Visa 值得信賴的全球網絡，提供穩定可靠的跨境匯款服務。

奧丁丁說，在持續打造穩定幣基礎建設的同時，此次新產品發布也將成為奧丁丁切入美國法幣匯款市場的重要里程碑，透過全新法幣入金服務完善其全球支付網絡。公司將同樣以「合規優先」為核心原則，串接傳統銀行金流體系，進一步強化奧丁丁推動法幣與穩定幣並行的混合式支付生態圈，協助全球企業與終端用戶以更安全可靠的方式進行法幣跨境支付。

