奧丁丁母公司出手！1000萬美元股票回購正式啟動

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）今日(31日)宣布，已依既定資本配置計畫完成相關準備，自即日起進入可依市場狀況執行之階段，將依據市場條件推動經董事會核准之最高 1,000 萬美元 A 類普通股回購計畫。

奧丁丁表示，本次回購行動延續本公司於 2025 年 11 月 26 日發布之資本配置策略，旨在透過優化資本結構，提升股東長期價值，並展現管理團隊對公司營運基本面與中長期發展方向的信心。為確保回購執行符合相關法規並具備高度透明度，本階段回購預計將依據美國證券交易委員會（SEC）1934 年證券交易法 Rule 10b-18 所規範之安全港條款，於公司依法開放之交易窗口期間，視市場價格與流動性狀況，以審慎且有紀律的方式進行。

此外，為進一步強化回購機制的穩定性，奧丁丁正積極推進 Rule 10b5-1 自動交易計畫之制定與簽署。該計畫將透過預先設定之交易條件奧丁丁提升回購執行的一致性與可預期性，並降低人為裁量因素，使公司在特定期間內仍可依既定機制執行回購。相關計畫之建立時程，將於完成必要程序後另行對外公告。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們在 2025 年末正式啟動回購，反映了管理團隊對公司基本面與未來產品藍圖的強烈信心。隨著我們的卡片支付與穩定幣結算架構持續推進，公司將在穩健成長與資本效率之間取得良好平衡，為股東創造長期價值。」

奧丁丁集團財務長林瑋莉表示：「在維持穩健營運現金流與支持全球業務擴張的基礎上，公司選擇啟動股票回購，顯示我們具備同時投資未來與優化資本結構的能力。此舉有助於提升每股盈餘與股東權益報酬率，並強化整體財務體質。」

奧丁丁指出，本回購計畫不構成本公司於任何期間內收購特定數量股份之承諾，且董事會保留隨時調整、暫停或終止該計畫之權利。

