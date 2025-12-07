奧丁丁與Circle合作！啟動穩定幣跨境支付 首波巴西、奈及利亞及歐盟

【記者呂承哲／台北報導】以奧丁丁集團為營運主體的 OBOOK Holdings（OWLS）宣布正式完成與美元穩定幣發行商 Circle 旗下「Circle Payment Network（CPN）」的串接，可提供近乎即時、合規的 USDC 穩定幣跨境支付。奧丁丁成為亞洲率先加入 CPN 的金融機構之一，未來將透過此合作，把其支付基礎建設擴展至拉丁美洲、非洲及歐洲等高速成長市場，協助用戶以更低成本、更快速完成跨境資金流動。

廣告 廣告

此次整合大幅強化奧丁丁在全球穩定幣支付基礎建設中的角色。透過 USDC，企業與個人可進行近乎即時的跨境結算，有效提升流動效率，並切入規模高達 194 兆美元的全球跨境支付市場。CPN 的新架構能改善傳統跨境支付常見的高手續費與延遲問題，提供更高效率的替代方案。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，加入 CPN 是公司打造全球可信任金融基礎建設的重要里程碑。隨著 CPN 穿越更多市場並擴張機構級合作網絡，奧丁丁將能在穩定幣經濟成長的趨勢下布局長期機會。

Circle 支付產品事業體資深副總裁 Irfan Ganchi 亦強調，奧丁丁的加入將有助於 CPN 拓展至高速成長市場，並一步步實現以開放協議串聯全球金融機構、重新定義資金流動方式的目標。

奧丁丁作為 CPN 的「發起金融機構」（OFI），將於近期在旗下數位支付錢包 OwlPay Wallet Pro 開放穩定幣支付功能。使用者只需發起付款，系統便會依匯率、手續費及服務供應商自動選擇最佳結算路徑。首波服務將以跨境需求強勁的市場為主，包括巴西、奈及利亞及歐盟。

其中，歐盟年度匯款流入量估達 2,130 億美元，支撐當地貿易、移民與投資活動；奈及利亞預期匯款則達 260 億美元，市場需求持續升溫。這些數據顯示全球仍有數十億人口需要一套更快速、更具成本效益、可用於個人匯款、薪資結算與貿易融資的跨境支付方案。

奧丁丁的全球合規布局亦成為其差異化關鍵。公司目前已取得美國 39 州的資金支付執照（可於 40 州營運）、歐洲 VASP 資格，以及日本電子支付代行業執照，並持續申請香港、新加坡與拉丁美洲等地的監管許可。繼完成納斯達克直接上市後，奧丁丁透過合規與技術雙軌並進，進一步鞏固其在全球穩定幣支付基礎建設中的領導地位。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

看好明年繼續降息！美股道瓊漲104點 台積電ADR收紅

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

