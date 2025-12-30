奧丁丁集團公布 2025 上半年財報 聚焦企業級穩定幣支付轉型 23

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc.（$OWLS）公布截至 2025 年 6 月 30 日止之 2025 上半年未經審計財務結果。公司表示，核心全球支付基礎建設已接近完成，並持續推進自 2026 年起的企業級穩定幣支付營運加速計畫。

集團指出，2025 年為關鍵轉型年，已完成支援企業級穩定幣支付所需的監管布局、清算結算能力、交易處理量能及法遵系統。多家完成 API 串接並合規上線的企業客戶，已在平台上形成每月數十億美元等級交易承載量。相關營收仍處於初期轉化階段，預計將隨支付走廊與法規覆蓋的擴展逐步釋放。

既有業務在轉型期間持續提供穩定支撐。上半年支付服務營收年增 16%，總支付交易額超過 1.1 億美元，活躍帳戶數超過 4,100 家；OwlNest 訂閱營收年增約 20%，訂閱用戶超過 2,700 名，顯示核心商業動能穩健。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「我們將 2025 年上半年視為轉型期，優先完成系統建置而非追求短期營收最大化。企業客戶正由試點階段邁向正式整合，我們持續擴展監管覆蓋與支付網絡，為 2026 年營運加速期做好準備。」

管理層在電話會議中進一步說明，穩定幣支付屬高度監管、資本密集的金融基礎設施產業。公司過去數年間系統性投入全球監管牌照布局、銀行整合、清算結算能力、交易處理量能與合規系統建設。隨核心系統於 2025 年大致完成，公司已正式由「能力建置期」邁入「營運啟動與放量期」，未來成長動能將隨支付走廊開通與企業客戶導入加速逐步釋放，並在既有穩固系統上形成規模化成長曲線。

管理層指出，隨穩定幣在跨境支付與企業結算場景滲透率提升，公司自建支付基礎建設已具備承載數千億美元交易量的技術與合規能力。在產業主流 25–35 個基點的綜合服務費率架構下，平台具備在 2030 年前後推動年化收入邁向 5 億美元規模的高度可行性與顯著上行潛力。公司強調，此模型僅作為內部長期策略規劃及基礎建設投資評估參考，非財務預測、營收指引或管理層承諾。

針對 2025 上半年財務表現，管理層提醒投資人以轉型視角理解。公司於轉型期間優先完成企業級穩定幣支付基礎建設與全球合規架構，而非追求短期營收最大化。但既有事業體系仍穩健：傳統第三方支付業務維持 16% 成長，OwlNest 訂閱收入維持約 20% 成長，為公司整體營運提供穩定基礎。

