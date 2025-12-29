奧丁丁集團納斯達克上市後深化公益 創辦人率團關懷花東偏鄉

▲奧丁丁集團前往幸福食物銀行，透過物資捐贈與陪伴交流，為在地學童送上關懷。

【記者 沁諠／台北 報導】以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （納斯達克股票代號：OWLS）（下稱「奧丁丁」或「本公司」）甫於今年10月美國納斯達克完成上市，持續落實企業社會責任，攜手全國十大傑出青年與台東池上青農魏瑞廷，台東縣萬安國小振興分校校長吳能州、台東幸福食物銀行專責人員張鈺晨以及大都會旅行社業務副總經理吳貞珏等在地夥伴，走入花蓮與臺東偏鄉社區，透過長期教育支持與寒冬關懷行動，回饋花東地區。

本次公益行動首先走訪花蓮秀林國中，延續奧丁丁集團對偏鄉教育的長期投入。考量花蓮地區因地理條件與家庭資源限制，部分學童在升學與課後學習上面臨較高挑戰，奧丁丁特別規劃獎學金計畫，支持家庭資源相對弱勢的學童，並持續投入運動訓練與競賽的學生，協助其在學習階段獲得額外資源挹注；其中亦針對少數個案提供長期就學陪伴，支持其一路完成學業至高中畢業，協助個案孩童和家庭緩解經濟壓力，可專注於課業與未來職涯發展。

▲奧丁丁集團於花蓮秀林國中舉行體育獎學金關懷行動，鼓勵體育學童持續投入訓練，並以實際行動支持偏鄉教育發展。

奧丁丁指出，這項獎學金是以「長期陪伴」為核心，結合學校與在地師長的回饋機制，定期關注孩子的學習與成長狀況，期盼在關鍵階段成為孩子穩定的後盾。延續花蓮行程，團隊今日也前往臺東縣振興部落及幸福食物銀行，舉行寒冬送暖關懷活動，鼓勵學童向學，頒發文具、獎學金，並致贈部落長輩保暖衣物等暖心物資，關懷其冬季生活需求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「在成功上市後，我們對公司治理與社會責任的要求更加嚴謹。企業成長不應只反映在財務數字，更應回饋孕育公司的土地與社會，未來奧丁丁將持續以具體、可延續的方式，投入偏鄉教育與社區關懷。」

▲奧丁丁集團走入臺東縣振興部落，與部落學童互動交流，傳遞對偏鄉孩子的關懷與支持。

十傑青農魏瑞廷也分享：「自己身為池上在地子弟，深知外部資源對偏鄉孩子的重要性，期盼透過企業與在地夥伴的串聯，讓更多資源真正落地，為孩子與長輩提供長期陪伴與實質支持。」

奧丁丁集團表示，未來將持續規劃定期偏鄉關懷計畫，深化與在地學校及部落的合作，並串聯各界夥伴共同投入，包括英爵竹北院長徐嘉琪醫師、PayNow 立吉富營運長洪偉宸、揚曦國際有限公司負責人林瑩、董事長 Simon Lee、呂宏文、張秀換 、洪裕盛等跨領域產業先進，一起響應花東捐助行動，讓企業公益不僅止於單一活動，能成為長期陪伴偏鄉發展的重要力量。（照片奧丁丁集團提供）