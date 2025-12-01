奧丁丁：Circle漲 穩定幣支付板塊近期走強
[NOWnews今日新聞] 全球穩定幣支付與跨境金流科技板塊近期明顯回升，成為國際資本市場重新關注的方向。資料顯示，美元穩定幣企業Circle（CRCL）上週五盤中一度漲約10%，顯示出產業對穩定幣在企業級支付、跨境結算等場景應用的信心再度升溫。
國際市場普遍認為，穩定幣正從交易用途邁向企業級金流基礎建設，呈現三項趨勢，包括跨境美元即時結算（T+0、T+1）需求快速成長；企業導入可程式化金流、鏈上結算證明與自動化對帳需求上升，以及AI與穩定幣融合成為下一代企業財資流程主流。支付科技與穩定幣結算的結合，被視為2025年金融科技領域的重要結構性主題。
根據Yahoo Finance等外媒分析，Circle的強勁表現包含三大關鍵因素。首先是Arc Network技術進展加速。Circle宣布其企業級跨鏈結算架構Arc Network測試進度推進，包括跨鏈美元穩定幣傳輸、可程式化結算、自動化對帳等功能逐步成熟，市場關注其在合規美元結算中的角色。
其次，Circle與傳統金融機構合作持續深化。Circle近期與大型金融機構就數位美元結算進行整合與測試，反映穩定幣在企業級支付領域的採用進度加速。
再者，美元穩定幣供應擴張，鏈上活動增強。根據Lookonchain數據顯示，Circle近期在Solana上新增發行約5億美元USDC，而主要美元穩定幣自10月中以來總供給量新增超過10億美元，市場通常將此視為跨境交易需求與美元流動性增加的前置訊號。
在此激勵下，奧丁丁母集團OBOOK Holdings Inc.（OWLS）上週五也連帶跟著狂漲，盤中漲幅一度接近20%，並伴隨交易量放大，終場收漲約16%。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
