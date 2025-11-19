奧地利主辦下屆歐洲歌唱大賽 盼協調以色列參賽爭議

（中央社維也納18日綜合外電報導）負責主辦下一屆歐洲歌唱大賽的奧地利廣播公司今天說，希望能就以色列參賽爭議達成妥協，這項爭議預計在12月投票決定。

法新社報導，歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）主辦單位歐洲廣播聯盟（EBU）10月表示，關於以色列能否參與，將於12月的例行會議上討論。

越來越多國家威脅，如果以色列未因加薩戰爭遭排除，將抵制2026年這場全球最大規模的現場音樂電視盛事。

奧地利廣播公司（ORF）總裁魏斯曼（Roland Weissmann）表示，為了說服各國同業於2026年5月來維也納參加比賽，他進行了「密集協調」。

他告訴媒體：「說實話，現在是展現外交的時候了。」

西班牙表明，如果以色列參賽，將抵制2026年活動。愛爾蘭、斯洛維尼亞、冰島以及荷蘭也提出類似威脅。

比利時、瑞典及芬蘭等其他國家也正考慮加入抵制行列。

奧地利外交部高階官員謝爾霍恩（Sepp Schellhorn）批評抵制呼聲「愚蠢且毫無意義」，德國也指責發起抵制的國家將文化活動政治化。

俄羅斯因2022年入侵烏克蘭被排除在比賽之外，白俄羅斯則在前1年因總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）有爭議的連任而被排除在外。（編譯：林沂鋒）1141119