奧地利母牛叼長柄刷 幫自己抓癢

叼起人類遞給牠的長柄刷子，奧地利一隻名叫維洛妮卡的母牛，竟然會拿它來抓背，而且牠還懂得靈活應用，用長柄的另一端伸到肚子下搔癢。這些舉動連專門研究動物行為的專家也驚呆了。

維也納獸醫大學奧蘇納．馬斯卡羅表示，「所以牠把這當成多功能工具來用，這令人印象深刻。因為我們目前所知的自然界中，唯一懂得使用多功能工具的確鑿案例，來自剛果的黑猩猩，這些黑猩猩會使用2種不同的工具來捕食白蟻。」

研究人員表示，包括黑猩猩、烏鴉和大象等，是目前已知會使用工具的動物，牛隻並不在這個名單中。但是經過將近10年來的觀察，現在顯然要對牛刮目相看。

廣告 廣告

奧蘇納．馬斯卡羅指出，「維洛妮卡使用工具已經9年了，牠最初使用工具出於自己的創新。牠撿起樹枝，就是那種掉落的樹枝用來搔癢。但在過去的9年裡，牠發展出了這項絕妙的技巧，牠在使用工具方面有了很大的進步。」

研究人員說，維洛妮卡沒有經過任何訓練，從4歲開始就懂得用樹枝來搔癢，後來拿掃把或刷子給牠，牠也能得心應手，發展出更複雜的抓癢技巧。這起案例讓科學家對牛智商不高的看法完全改觀，而目前全球有多達15億頭牛，研究團隊將持續觀察牛的發展潛力。