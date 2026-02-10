奧地利版剴剴案！3歲男童遭父母「當惡靈」虐殺 鎖抽屜囚禁22小時、淋沸水折磨致死

奧地利一名3歲男童，遭父母親狠狠虐死。（示意圖，非當事人，pixabay）

奧地利近日審理一宗令人髮指的虐童慘案，震驚全歐洲。因斯布魯克（Innsbruck）法院於週一（9日）宣判，一對 27 歲的年輕夫婦因長達 5 個月虐待、囚禁並殺害年僅3歲的兒子埃利亞斯（Elias），遭判處終身監禁。檢察官形容這是「奧地利司法史上最駭人聽聞的犯罪」，這對惡父母不僅將兒子視為「惡魔附身」，更將其囚禁在狹小的抽屜內直到活活餓死，冷血行徑令人不寒而慄。

5個月的人間煉獄！「幫他驅魔」成施虐藉口

根據《The US Sun》報導，根據法庭調查，被告凱文（Kevin）與納塔莉（Nathalie）將生活中的財務壓力與育兒挫折，全部宣洩在年僅 3 歲的埃利亞斯身上。這對父母陷入一種病態的幻想，堅稱兒子的體內住著一個名叫「多蘿西亞（Dorothea）」的惡魔，必須透過殘酷的「洗禮」與折磨才能將其驅逐。

廣告 廣告

精神科醫生在庭上指出，這並非精神疾病，而是這對父母為了逃避現實壓力，將弱小的親生兒子當作「出氣筒」的殘酷藉口。令人心碎的是，埃利亞斯的雙胞胎手足與其他姊妹都發育良好且受寵，唯獨他受到非人類的對待。

囚禁50公分抽屜、淋沸水凌虐 12 萬則對話紀錄成冷血鐵證

檢廉單位在調查期間，分析了這對父母之間多達12萬5,492則WhatsApp聊天紀錄，內容充斥著討論如何折磨兒子的計畫。檢察官引述其中一則訊息：「光殺死他不夠，他必須痛苦地死去。」

埃利亞斯的最後時光宛如地獄：

極端囚禁： 每天被關在僅50x50公分的抽屜中長達22小時。

殘酷體罰： 遭木勺毆打、手腳被束帶綑綁，甚至被帶往無光的廁所，被迫淋沸水或冰水。

活活餓死： 在他死前幾週，全家人去麥當勞慶生，唯獨將他留在家中禁食。他死時體重僅7公斤，不到同齡兒童的一半。

「他曾拚命敲門求救」 姊姊心碎證詞：現在聽不到敲門聲了

案發後，埃利亞斯的6歲大姊向調查人員透露，弟弟最初被關在黑暗廁所時，還會拚命拍打門板求救，但隨著體力耗盡，聲音越來越小。姊姊悲痛表示，後來她再也受不了那種靜默的絕望。

雖然父親在庭上聲稱後悔，母親則試圖將責任推給「惡魔」，但陪審團最終仍判定兩人謀殺罪名成立，判處終身監禁（目前尚未定案）。這起慘案引發奧地利社會對兒少保護機制的強烈檢討，質疑為何長達5個月的凌虐竟無人察覺，讓一名無辜幼童獨自在抽屜中受難而死。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

東京無頭屍！民眾路邊見「腐爛無頭殘骸」嚇壞 日警不排除他殺：全力追凶

蝦皮店到店變「猴群」遊戲場！8+9鑽貨櫃爬進爬出 網怒轟：社會底層、貨被踩壞誰負責？

柯文哲遭求刑28.5年「竟比黎智英重」 陳佩琪：要向全世界控訴綠色迫害