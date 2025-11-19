奧地利畫家作品75億天價拍出 創拍賣史上第二高價

那麼史上最貴的拍賣畫作是哪一幅呢？答案是達文西的救世主，這幅畫在2017年以4.5億美元落槌，號稱男版的蒙娜麗莎；另外這個重達100公斤、18K金打造的黃金馬桶，也在昨（18）日的拍賣會上以1210萬美元成交，同樣造成轟動。

蘇富比拍賣官巴克表示，「只在蘇富比，就在本大樓內，這幅克林姆就屬於您了。」

紐約蘇富比以2.36億美元，相當於台幣75億的天價落槌，將一張肖像畫拍賣給一位匿名買家，是史上拍賣價格第二高的畫作，這幅畫的名稱是「伊莉莎白萊德勒肖像」，是奧地利畫家克林姆，在1910年代巔峰時期的作品。

廣告 廣告

蘇富比副主席、當代藝術部主管高柏林指出，「這批藏品由三幅絕美的克林姆畫作領頭，也是它們首次進入市場。」

畫中的主角是克林姆主要贊助人的女兒，既體現了他畫人物時空靈貴氣的特色，也融合了華麗的亞洲裝飾元素，被視為他的傑作之一。

而同場亮相的，還有義大利當代藝術家卡特蘭用18K金製成重達101公斤的黃金馬桶，這件作品取名為「美國」，諷刺意味十足，卡特蘭還曾經表示，不管你吃200美元的午餐，還是2美元的熱狗，最後在馬桶上的結果都是一樣的。他的尖銳作風在藝術圈造成轟動，也讓這件作品最後以台幣3.78億元拍出。

蘇富比副主席、當代藝術部主管高柏林表示，「藉由使用這麼有價值的材料，來製作這件普通、平庸的物件，他拿起鏡子對準社會，使我們反省我們的價值觀，思考我們如何定價。」

卡特蘭另一件知名作品，則是在牆壁上貼上香蕉的作品「諷刺喜劇」，同樣以簡明易懂的概念，在觀眾與藝術圈引發巨大爭議。