奧地利知名美妝網紅離奇失蹤！前男友涉案謀殺 跨國棄屍案引全球關注

記者林宜君／台北報導

奧地利高人氣的美妝網紅皮珀近日離奇失聯。（圖／翻攝自New York Post X平台）

奧地利一名擁有高人氣的美妝網紅皮珀（Pippa，31歲）近日離奇失聯，原本被外界以為只是短暫失聯，未料警方展開跨國調查後，案情急速逆轉。皮珀的遺體日前在斯洛維尼亞偏僻森林被發現，甚至被封在行李箱內，震撼歐洲各界。警方證實，涉案的主要嫌疑人正是她的前男友。

皮珀於本月23日參加聖誕聚會後返家，當晚她先用WhatsApp向友人報平安，表示已安全抵達住處。不久後，皮珀又傳出一則新訊息，透露「有人跟著她進到樓梯間」，並直言自己感到害怕。這段對話成為她最後的消息。到了隔週，她缺席原訂的拍攝行程，親友與同事怎麼樣都聯絡不上，才急忙報案。

廣告 廣告

皮珀的前男友在斯洛維尼亞於24日被捕。（圖／翻攝自New York Post X平台）

警方指出，皮珀的前男友在斯洛維尼亞於24日被捕，而契機是他的車輛在靠近奧地利邊境的一間賭場外起火，引起執法人員注意。深入追查後發現，他多次開車進出斯洛維尼亞，行跡相當可疑。在調查過程中，前男友據稱向警方坦承「勒斃皮珀」，隨後帶警方前往棄屍地點。28日，警方在森林中尋獲皮珀遺體，遺體被封在行李箱內，現場畫面讓警方直言兇手手法冷血。

鄰居回憶，案發前曾聽到皮珀住所傳出激烈吵架聲，也看過皮珀的前男友頻繁出現在公寓樓內，這些線索讓早先的失蹤案更添疑點。目前，嫌犯的父親與哥哥也因案件相關疑點遭到警方拘提。前男友於28日被正式引渡回奧地利，案件正在進一步偵查中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光

于朦朧生前疑遭割耳畫面流出！控被逼簽約不簽就打 網轟：一群垃圾！

