奧地利阿爾卑斯山區2起雪崩 5人死亡

（中央社維也納17日綜合外電報導）奧地利廣播集團（ORF）今天報導，奧地利阿爾卑斯山發生兩起雪崩事故，造成5人死亡。

自上週以來，因大量降雪，阿爾卑斯山區已有數人死亡。

奧地利廣播集團報導，雪崩襲擊薩爾斯堡（Salzburg）附近蓬高（Pongau）地區一支由7名滑雪登山者組成的隊伍，造成4人死亡，另有一人重傷。

當天稍早，同一地區另一場雪崩捲走一名滑雪登山者。

該名女子的夫婿報警，但搶救未能成功，她最終不治身亡。（編譯：鄭詩韻）1150118