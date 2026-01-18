奧地利阿爾卑斯山連日雪崩一周釀8死 「明確警告仍有人冒險」

奧地利阿爾卑斯山區近日發生多起致命雪崩事件，17日一天更是多達7人死亡，使本周雪崩事故死亡人數攀升至8人。救援人員嚴正呼籲滑雪愛好者務必遵守安全警告，避免再有傷亡。

奧地利西部薩爾斯堡蓬高地區雪崩後搜尋受困人員。（圖／美聯社）

警方表示，當地時間17日，在施泰爾馬克邦穆爾塔爾地區，一群由7名捷克籍滑雪旅遊者組成的團體遭遇雪崩襲擊，其中3人被完全掩埋。警方聲明中表示，「救援人員雖然成功定位並部分挖出被埋者，但儘管立即展開救援行動，3人仍被發現已無生命跡象。」

同一天稍早，在薩爾茨堡附近的蓬高地區，另一起雪崩襲擊了7名場外滑雪者，造成4人死亡，1人重傷。媒體引述救援人員報導指出，當天在同一地區還有1名場外滑雪者也遭雪崩捲走。

蓬高地區山區救援隊隊長克雷姆瑟（Gerhard Kremser）對此表達強烈遺憾：「儘管有明確且反覆發出的警告，今天仍發生多起雪崩事故，且不幸地造成致命後果。」他進一步強調：「這場悲劇痛苦地證明了目前雪崩情況的嚴重性。」

本週二，一名13歲捷克籍滑雪者在奧地利阿爾卑斯山巴德加斯坦度假村的場外滑雪時遇難。而上週日，一名58歲的滑雪旅遊者在奧地利西部蒂羅爾州韋爾貝格度假村遭雪崩吞沒身亡。

阿爾卑斯山區的雪崩危機並非僅限於奧地利。在鄰國瑞士，一名德國男子在越野滑雪時被雪崩奪走生命，另有4人受傷。而在法國，上週末有6名滑雪者在不同的阿爾卑斯山度假村遭遇雪崩喪生。

據了解，自上週以來，阿爾卑斯山區因大量降雪而引發一連串雪崩事故。專家指出，當前雪崩風險仍然極高，呼籲所有遊客嚴格遵守安全指南，避免前往危險區域。

