奧地利阿爾卑斯連環雪崩奪8命 新雪不穩埋危機 逾200人投入搜救

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

奧地利阿爾卑斯山區（Austrian Alps）週六（17日）接連發生多起雪崩事故，已造成至少8人死亡。當局指出，近期新雪覆蓋後結構仍不穩定，山區潛藏高度風險，目前已動員超過200名救援人員及多架直升機投入搜救與安全巡查。

奧地利阿爾卑斯山區（Austrian Alps）週六（17日）接連發生多起雪崩事故，已造成至少8人死亡。（圖／達志）

根據《德國之聲》（Deutsche Welle, DW）報導，雪崩主要發生在奧地利中部的格羅薩爾谷（Grossarl Valley）、巴特霍夫加施泰因（Bad Hofgastein）及普斯特瓦爾德（Pusterwald）一帶。其中，在巴特霍夫加施泰因，一名女子不幸在雪崩中喪生；而位於薩爾茨堡州（Salzburg）的格羅薩爾谷芬斯特科普峰（Finsterkopf peak，海拔約2,150公尺），一場雪崩則襲擊7名進行野雪滑行的滑雪者，造成4人死亡，其餘人員傷勢嚴重。

此外，在施泰爾馬克州（Styria）的普斯特瓦爾德地區，另有3名來自捷克的滑雪旅客遭雪崩掩埋後不治，進一步拉高死亡人數。救援單位表示，部分事故發生地點地勢陡峭、氣候惡劣，也增加搜救難度。

報導指出，奧地利阿爾卑斯山區近日降下約20至50公分新雪，新舊積雪層結合不良，成為引發雪崩的重要原因。相關單位已呼籲滑雪與登山遊客提高警覺，避免進入高風險區域。值得注意的是，週五也有一名德國男子在瑞士阿爾卑斯山區（Swiss Alps）因雪崩喪命，顯示整個阿爾卑斯山系近期雪況普遍不穩。

