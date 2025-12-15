奧客住電競酒店1年多才退房 員工開門驚見「垃圾山」！業者吐慘況

大陸吉林省長春市一間電競酒店有一名住了1年多的男顧客，退房後才發現他把房間弄成垃圾場。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

近年有不少旅宿業推出日租或月租服務，大陸吉林省長春市有一間電競酒店遇到奧客，一名入住1年多的男顧客近日才退房，員工開門準備整理才被房間宛如「垃圾山」，無論是房內或廁所的髒亂程度都令人震驚。業者透露，房間因嚴重受損恐怕需重新整修。

根據陸媒《百姓關注》報導，吉林省長春市硅谷大街一間電競酒店於12月12日，替一名住了1年多的男顧客辦理退房後，清潔人員要進入房內打掃，赫然發現房內滿是垃圾，堆積了好幾座「垃圾山」，從業者曝光的照片，包含飲料瓶、食品包裝袋及外送餐盒等雜物，幾乎佔據房間大半位置。更誇張的是，廁所內堆放的髒衛生紙高度，已經超過馬桶本體，畫面相當噁心。

知情人士透露，該名男顧客已在電競酒店連續入住超過1年，入住期間還會囑咐房務人員「不要打擾」，未曾讓業者進入清潔。由於長時間未整理，垃圾日積月累，才造成如今難以收拾的狀況。

業者無奈表示，目前已著手進行清理作業，但因房內環境嚴重受損，後續恐怕需要重新整修。至於相關責任歸屬，業者正與該名男顧客協商中，暫時尚未報警處理。事件曝光後，也引發外界對長期住宿管理與公共衛生的討論。

