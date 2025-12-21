奧客住飯店2年不給打掃！退房驚見整座「咖色衛生紙山」

國際中心／周孟漢報導



對於許多愛打電玩的人來說，只要一開始遊戲，就會完全停部下來，但大多人都還是會找時間休息，並趁這些時間稍微整理一下環境等等。不過，中國卻有位電競玩家在飯店住了長達2年之久，期間完全不讓房務人員進入打擾，沒想到近日退房後，飯店員工一打開房門驚見「整座垃圾山」，馬桶旁還堆積著滿滿「沾滿咖啡色」的衛生紙，場面相當噁心。





電競玩家住飯店2年「不給房務打掃」！退房驚見整座「咖色衛生紙山」比馬桶還高

中國有位電競玩家在飯店住了長達2年之久，近日退房後，卻留下滿地垃圾。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

根據《太陽報》報導，中國1名男子在2年前，入住了吉林省長春市1間飯店，工作人員表示，該男子在入住期間幾乎從未離開過房間，也不讓房務人員進入打擾，並透露他很少露面，一些工作人員甚至不知道他長什麼樣子，直到12日時，這位男子才終於退房。





電競玩家住飯店2年「不給房務打掃」！退房驚見整座「咖色衛生紙山」比馬桶還高

廁所內堆滿了滿滿垃圾。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





而在退房後，也是飯店員工惡夢的開始，當房務人員準備打掃該房間時，一開門就驚見「整座垃圾山」，在椅子、桌上、地上，都放滿了各種食物、飲料包裝，根本無路可走；除了房間本體外，廁所更是驚人，從洗手台、馬桶，都是沾滿咖啡色的衛生紙，高度甚至已經超過馬桶，地板上也堆積了一層厚厚的棕色污垢，場面相當噁心。









電競玩家住飯店2年「不給房務打掃」！退房驚見整座「咖色衛生紙山」比馬桶還高

清潔人員花了整整3天時間才清理完垃圾，並對房間進行消毒。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





面對如此可怕的場景，清潔人員花了整整3天時間才清理完垃圾，並對房間進行消毒。不過，即使經過清理，飯店管理層表示仍有可見的損壞，房間重新開放前還需要進行翻新工作，且該名男子還積欠了超過10天住宿費，金額接近300英鎊（約新台幣12600元），但飯店負責人表示，目前尚未向警方報案，他們目前也沒有追究責任的計畫。





