奧客只想買1顆果乾遭拒 竟罵員警、攤商「矮冬瓜」

昨天(17號)下午，高雄旗津發生一起消費糾紛，一名消費者竟然向水果乾攤商說，她只想買「一顆」果乾，被業者婉拒後，她在現場吵沒完，店家只好報警處理，沒想到消費者竟然暴走，狂罵攤商和員警是「矮冬瓜」。

這名女子在被攤商拒絕只賣一顆水果乾的要求後，情緒變得十分激動。現場畫面顯示，她不僅對員警表示「我不怕你啊」，還多次辱罵在場人員是「矮冬瓜」。即使被員警揪住衣領，她仍然情緒失控，不斷重複侮辱性言論。

消費者吵著要買一顆果乾，攤商婉拒後，她竟然罵對方是矮冬瓜，沒想到連員警到了，也被她罵矮冬瓜（圖／TVBS）

在與攤商和員警的爭執中，這名女子聲稱她想買禮盒卻不被賣，又想買單個也不被賣，質問該如何處理。攤商則解釋，他們銷售商品有自己的規則，並表示女子的穿著可能影響其他顧客購買意願。對此，女子反駁說自己是為了過年而來購買禮盒，抱怨攤商不賣給她，質問「要叫我餓死喔」。

對於這種只想買一顆果乾的要求，其他業者表示會直接送給顧客以避免爭執。而其他民眾則認為，若商品是整包販售，消費者就應該購買整包，不能只挑一顆，從消費者角度來看是不合理的。警方表示，由於攤販不願提出告訴，且女子的行為尚未達到妨害公務的程度，警方只能在現場將女子勸離。

值得注意的是，雖然這次事件沒有進一步法律後果，但過去曾有案例顯示，公然辱罵他人「矮冬瓜」可能構成公然侮辱罪，曾有人因此被判罰8000元。這筆罰款足以購買大量的水果乾，遠超過一次消費的價值。

