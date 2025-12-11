奧客嫌超商關東煮太辣竟「整鍋倒回」還超咆哮店員 全場看傻眼

記者陳佳鈴／台中報導

一名男子購買關東煮後嫌「太辣」，要求店員全額退貨，但在店員明確回應「食品不得退換」後，男子竟當場將手中的關東煮湯汁與食材整碗倒回煮鍋，還不斷怒罵店員。（圖／翻攝畫面）

台中谷關一家超商近日遭遇離譜奧客，行徑誇張程度讓網友看傻眼！Threads 平台上一名網友分享影片指出，一名男子購買關東煮後嫌「太辣」，要求店員全額退貨，但在店員明確回應「食品不得退換」後，男子竟當場將手中的關東煮湯汁與食材 整碗倒回煮鍋，導致整鍋食品遭到污染，店員最後只能無奈全數報廢。

影片中可見，該名男子情緒激動，絲毫不理會店員制止，逕自走向鍋台，把剛買的關東煮連湯帶料倒回原鍋，也因為重甩的原因連紙碗都扁塌落在煮鍋上方。店員驚呼阻攔，但男子依舊動作粗暴，超商現場排隊等結帳的客人目睹政個過程，也被奧客突如其來的舉動嚇了一跳。

事件曝光後，引發網友撻伐，許多人痛批行為不可取，留言灌爆原PO貼文「這要叫奧客賠償啊，整鍋廢掉不是小錢。」、「這已經不是奧客，是損害罪了吧？」、「怎麼能放他走？要他把整鍋買回去才對。」、「應該直接報警處理，這是公然毀損食品。」、「現在怎麼越來越多人糟蹋服務業？」、「前陣子才看到有人買關東煮放六小時後還要求退貨，傻眼。」

不少門市員工也留言分享自身經驗，感嘆此類不合理要求與脫序行為越來越常見，已嚴重增加第一線人員的工作壓力。法律界人士指出，若顧客將食物倒回鍋內造成整鍋報廢，不排除觸犯《刑法》毀損罪，店家也可依法要求賠償損失。

