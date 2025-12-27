奧客搭小黃要求「指定時間」到家 強逼國道停車還在車上尿尿 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名甘姓計程車司機，昨（26）日載送一名男乘客前往新竹，當車子行駛至五楊高架後，乘客突然告訴司機要在「指定時間」到家，並揚言「如果2點35分我沒有到家，我就歹勢了。」行駛途中甚至逼迫司機在國道上停車、又拉扯司機頸部掛繩，最後竟還直接脫下褲子在車上尿尿。台北市警局中山分局表示，已接獲司機報案，全案將朝恐嚇及公共危險方向偵辦。

警方調查，該名乘客在26日凌晨1時51分坐上甘姓司機的車後，表示要去在新竹，接著就問司機大概要多久，司機也告知從台北到新竹大約需要1個小時，就在車子行駛約14分鐘、上到五楊高架後，乘客突然對司機說，「如果凌晨2點35分沒有到家，我就歹勢了，我就給你下課。」廳的司機一頭霧水。

結果乘客話說完沒多久，竟出手企圖拔掉車鑰匙，欲讓司機在國道上停車，然後緊接著又拉扯司機頸部上的掛繩，司機事後在報案時告訴警察，「歹勢、下課」這些詞語在他的理解中，就是要讓人難看、結束生命的意思，所以他根本無法停車，只能繼續行駛，沒想到乘客竟然直接脫下褲子，在他的車上尿尿。

司機表示，他開計程車已經6年多，最近又才換了新車，卻遇上這樣倒楣的事情，實在忍不下去，所以決定報警討回公道。台北市警局中山分局表示，已經接獲司機報案，後續會通知該名乘客到案說明，全案將朝恐嚇及公共危險方向偵辦。

照片來源：翻攝畫面

