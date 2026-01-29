奧客施展「天殘腳」狂踢購物盤！佳德小編武俠文反擊爆紅

台北知名糕餅店佳德糕餅鋪28日於臉書粉絲專頁發文，以武俠小說筆法描述一起消費糾紛事件。根據店家說明，事件起因於一名顧客購買鳳梨酥後，返回店內要求換貨。店家表示，基於保障所有顧客權益，該店對於「售出後恕不退換」的規定堅持多年。

當接待人員向這位顧客說明，除非商品有瑕疵，否則一旦離櫃便不提供退換服務時，該名顧客情緒失控。根據店家描述，這位被稱為「天殘」的顧客先是一掌拍飛接待桌上的日曆與文具。

在憤怒離去之際，看見門口擺放的購物盤，先是出掌拍擊未果，隨後改用腳踹，將重達28公斤的木盤踹飛，險些砸傷一旁女性顧客腳踝。所幸該名女子早有警覺退後一步，才未釀成傷害。

店長察覺異狀後立即追出店外，但該名顧客已快速離去，奔向附近的捷運南京三民站。店家在文末提醒所有顧客，不論任何理由，商品一旦過手離櫃，皆不提供反悔選項。

同時呼籲顧客控制情緒，切勿因一時躁鬱而做出不當行為，並幽默表示「近來捕快事務繁忙，真的不需要再替他們增加追捕經驗」。這篇以武俠小說筆法撰寫的聲明文，在網路上引發廣大迴響。

網友紛紛稱讚小編文筆精湛，有人表示「這樣寫我會想看下一集」、「現在賣鳳梨酥還要作文滿級分才能勝任」。更有網友形容這是一篇「不帶髒字的奧客勸世文」，畫面感十足，封小編為「武林奇才」。此事件凸顯零售業者面對不理性顧客的困境，同時也展現店家以創意方式處理糾紛，將負面事件轉化為正面行銷的智慧。店家堅守規定的同時，透過幽默筆法化解尷尬，獲得廣大網友支持與認同。

