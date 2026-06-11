奧客為了「藏壽司扭蛋」竟做這件事 引爆員工集體發飆：超級惡劣
連鎖日式迴轉壽司「藏壽司」，只要吃滿一定數量的壽司，在回收餐盤後，就可以轉扭蛋，非常受到顧客的歡迎。但是，日前一名網友不僅將壽司盤放入回收管道，就連體積大出壽司一倍的長方形大盤子也硬塞進回收口，還開心把影片PO上網分享給網友看。這段影片被大票藏壽司的員工湧入炎上，說這種行為很要不得，會害回收的管道整個卡住，真的是超級惡劣。
為了扭蛋破壞規則
一名網友日前在Threads發布一段影片，只見他把長方型的大型黑色盤子，也硬塞進壽司盤回收口，還發文寫道：「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？」
藏壽司員工集體出征
文章一出，就引來大批藏壽司員工不滿，表示「拜託不要，會卡水道，我要去挖，手很痛」、「到底是為什麼會有這種白癡，身為藏壽司員工，講了你們又不聽，不聽又怪我們沒講，奧客一大堆，愛嫌又要來吃」、「害我們卡水道」、「拜託別丟好嗎，請用手機點，丟了就卡水道了，每次拉碗區的我都要大喊又有客人丟黑長盤卡水道了！然後TL都要去找卡在哪一桌水道，去把那盤子再取出來，然後其他桌的阿里阿雜的碗盤一瞬間爆炸的多」。
還有一名員工直言「這樣會造成嚴重卡水道，我們要一直延桌向客人致歉、借桌席位置去處理卡水道的問題，每次處理完手都會有各種刮傷，這些就算了，你們點的一大堆餐點，內場都很難出餐，因為內場的人要讓位置出來，處理你們搞出來的卡水道問題，然後你們餐點等很久，又要靠北我們出餐很慢，到底有沒有問題啊？看了超不爽的，請體諒藏壽司人員的辛勞，有點良心可以嗎？」其他網友看了也很不滿，紛紛留言大罵，讓這則影片在短短1天內就超過330萬網友觀看。
藏壽司說明：請勿將黑長盤投入
事實上，藏壽司對於餐盤回收口有正確的使用說明「餐點是以現場動態供應為主，除了迴轉鏈上的商品，其他品項都可以從手機或螢幕做點餐，目前所有壽司盤品項僅會提供一個壽司盤，100元以上商品會以黑長盤承裝，提醒客人，請勿將黑長盤投入投入口，避免造成機器的故障，60元以上所有商品使用手機點餐，累計金額200元可獲得一次抽獎機會，用餐過程當中倘若遇到任何問題都可以按服務鈴，將會有人員幫客人做協助」。
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