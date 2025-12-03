奧客男因「1事」大鬧航班！全機被迫折返 上百人睡機場過夜

國際中心／張尚辰報導

一名男子在春秋航空班機上情緒失控，導致航班啟程約1小時40分鐘後，原路返回。（圖／翻攝自微博）

日本成田機場1日晚間出現一起離譜的旅客糾紛，一名男子因堅持與女友坐一起，在春秋航空班機上情緒失控，最終造成航班原路折返，上百名旅客行程全面延誤，只能滯留機場過夜。

根據陸媒《極目新聞》報導，這架編號為IJ005的班機原訂從成田機場直飛上海浦東，但是一名男乘客在登機後，因提出換座要求遭到乘客拒絕，突然情緒失控，多次和空服員發生爭執，雖然在過程中客艙人員試圖協調，但男子始終不肯讓步，使得機上秩序難以維持。

情況愈演愈烈，直到起飛約1小時40分鐘後，機長判斷飛行安全受到影響，只能通報地面單位並決定折返，因此改變航向返回日本，並在當晚10時40分許，重新回到成田機場，班機降落成田後，日本警方立即上機將該名男子帶離。

機上乘客拍下當時畫面，無奈表示，當時距離原本要降落的目的地明明只剩下大約半小時的航程，卻因為男子情緒控管不佳，被迫回頭，令人感到非常失望。

受到日本夜間飛行限制與航班安排影響，該班機也無法於當晚重新起飛，全體旅客只好下機等待第二天上午10點的替代航班，但是更誇張的是，春秋航空並未提供住宿，迫使一些旅客只能在航廈簡單休息一晚。

對此，春秋航空2日發布聲明表示，因旅客在機艙內有妨礙飛行安全的行為，機組無法確保秩序，選擇返航。航空公司已向受影響的旅客提供補償，航班也已於2日上午10時重新從成田機場出發。

