奧客男硬要坐女友旁邊！大鬧2小時飛機折返 旅客被迫睡長椅過夜

大陸春秋航空，1日有一架從日本成田機場飛往上海浦東機場的班機，因為一名男子堅持要坐在女友旁邊，但遭女友鄰座乘客拒絕，男子吵鬧不休；機長評估之後，決定返回成田機場，而男子在飛機降落成田機場之後，立即遭警方逮捕。

大陸廉價航空「春秋航空」，1日一架原定從日本成田機場飛往上海浦東機場的班機上，一名男子在飛機起飛之後，突然堅持一定要和女友一起坐，在鬧了將近兩小時後，機長決定全機折返成田機場，所有乘客都被迫在成田機場過了一夜。（葉柏毅報導）

據大陸媒體報導，這架春秋航空，編號IJ005的波音737客機，原定12月1日晚間，要從成田機場飛往上海浦東機場，不過在飛機起飛之後不久，一名與女友分開訂座位的男子，突然要求要和女友一起坐，但遭到女友鄰座乘客拒絕，男子情緒開始失控，並且在接下來的航程中，持續與空服員發生爭執。根據機上乘客提供畫面，空服員在客艙內來回奔波，試圖平息風波，但男子完全不為所動，堅持要求換座。

由於機長評估情況後，發現各方都相當堅持，而男子持續鬧事，不但已經影響其他乘客權益，甚至有可能影響飛航安全，因此機長決定，折返成田機場。而這架客機在重返成田機場之後，日本警方隨即登機，將鬧事男子強制帶下飛機。

然而更慘的是，由於飛機返回成田機場已經很晚了，限於成田機場的航空管制，所有乘客必須被迫下機，等待隔天上午10點的替代班機，而且春秋航空並沒有提供住宿安排，迫使部分旅客必須窩在機場長椅上過夜。而這架航班，已經在12月2日上午10點，從成田機場重新起飛。