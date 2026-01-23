奧客自導自演！火鍋快吃完「丟衛生紙」硬拗換餐 業者曝監視器畫面怒報警

一對情侶故意將衛生紙丟到火鍋裡，要求老闆換一鍋，涉嫌詐欺。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

嘉義市一間平價火鍋店日前驚傳顧客涉嫌蓄意設局詐欺事件。一對男女前往用餐，在餐點接近尾聲時，男子竟當場將一團衛生紙丟入鍋中，並攪拌混入湯內，隨後舉手要求店家更換另一鍋不同口味的火鍋。業者察覺異狀後，調閱監視器確認事發經過，發現整個過程清楚被拍下，憤而報警處理。

事件發生在日前下午，一名網友也是火鍋店業者，於臉書社團「爆料公社」分享店內監視器畫面。畫面中顯示，一對男女在店內用餐時氣氛輕鬆，突然男子夾起桌上一團衛生紙，直接投入正在食用的火鍋中，並以湯匙不斷翻攪。女子見狀看了男子一眼，卻未制止。約莫幾分鐘後，男子便舉手示意服務員前來，聲稱鍋內出現異物，要求更換一鍋不同口味的湯底。

業者表示，當時兩人合點一鍋，依照店內規定，第二人需額外低消170元，火鍋平均價位則為約200元，兩人合計費用至少400元。業者指出，當時兩人已幾乎將鍋內食材吃完，卻突以「湯中有衛生紙」為由要求換餐，疑似有意圖「蹭」第二鍋之嫌。由於整個過程遭監視器錄下，業者決定不再容忍，選擇報警處理。

對此，火鍋店業者無奈表示：「裡面的食材都快吃完了，夾衛生紙放進鍋子裡，然後他就馬上說要換一鍋，是另一種口味。」更令他感到錯愕的是，該名男子竟為店內常客，「既然是常客，還這麼惡劣的話，我覺得還是不能姑息養奸。」他坦言，這類情況幾乎每年都會遇到一次，讓人感到非常無奈。

警方表示，該事件涉及詐欺罪，若經查屬實，最重可處五年以下有期徒刑、拘役或併科罰金。

此事件曝光後，引發大量網友關注與憤慨，紛紛表示：「老闆只要講一句『我們店裡有監視器，我來報警！』他們應該跑得比飛還快」、「是多窮多餓、需要這樣糟蹋食物」、「走法律，提告，不要心軟也不要和解，送進去蹲」。

