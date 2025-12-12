奧客行徑再突破底線！茶葉蛋「買6小時後要求退貨」…阿伯嫌太辣「關東煮整完倒回鍋」

超商接連出現奧客。圖／翻攝自Threads

為何為難超商店員？近日有2名網友分享最近遇到的2起離譜奧客事件，先是一名阿嬤上午買了茶葉蛋後，竟時隔6小時竟要求超商退換，還要店員「放回去滷一下」；另一名大叔則嫌關東煮太辣，遭拒後竟將整份倒回鍋內害店家報廢。影片曝光後頓時引爆網友怒火，痛批糟蹋服務業、呼籲店家應依法究責。

一名網友日前在Threads上PO文表示，他這天在一家超商看見一名奧客阿嬤的離譜行徑，這名阿嬤當天上午10時許在該超商購買的茶葉蛋，卻在下午4時許才返回門市要求退換。對此，超商店員表示由於消費時隔太久，因此無法答應阿嬤的退貨要求，怎料阿嬤仍不斷抱怨：「我也不是隔天對不對？10點多、快11點的時候來買，回去要煮飯了，休息一下睡個午覺，我從士東國小、松山北路六段那邊走來也要一個多鐘頭欸。」

聽見阿嬤的辯解，店員也無奈表示：「怎麼不在那邊附近買？」阿嬤一開始無法給出理由，後來卻要求店員把茶葉蛋「放下去滷一滷再拿起來」，而店員立即傻眼回應：「如果是別人放下去滷你還敢買嗎？」聽見店員仍舊保持理性的與阿嬤溝通，原PO也笑道：「我只能說，回甘就像現泡。」

不僅如此，還有網友11日在Threads上分享另一則奧客事跡，一名在台中谷關爬山的網友進入超商後，竟遇見一名「超級奧客」，只見這名奧客掀起關東煮太辣要退貨，聽見店員表明不能退貨後，竟直接將關東煮連同紙盒倒回鍋子裡，臨走前還囂張說出：「我本來不買」，店員最後只能將整鍋銷毀。原PO表示，雖然店家最後已有報警，但警方到場時該奧客已離店，而他也將影片提供警方：「希望最後能把這位大哥叫回來好好面對！」

奧客連盒子也一起丟進關東鍋內。圖／翻攝自Threads

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都對阿嬤與大叔的奧客行徑相當傻眼：「怎麼越來越多這種糟蹋服務業的？前陣子也看到有個阿姨關東煮都買回去6小時了還要求退貨，你也要記得今天你為難別人的孩子，將來的某天也會有人為難你們的孩子、孫子」、「損害罪毀損罪告下去，不要放過這種人」、「之前超商打工遇過一個阿嬤把地瓜烤箱打開，用手捏每個地瓜被我同事阻止，她：不捏我怎麼知道咬不咬的動？妳捏過的誰要吃」、「誰家的阿嬤來領回去好嗎，這種吃的東西都拿出店門口還敢拿回來退！」



