奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業有價

高雄一對母女日前闖入阮綜合醫院診間，女兒劈頭就要醫師解釋母親病情，並與當班醫師發生口角衝突。僅因醫師要求對方先掛號，竟被女兒嗆「醫師很缺錢嗎？」讓該醫師不滿表示：「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」消息曝光後引發外界關注。對此，經常分享衛教資訊的粉專「東村誠醫師的診療室」發文開嗆，指出專業與服務本來就是有價的。

針對有民眾闖入診間要求醫師解釋病情卻不願掛號，「東村誠醫師的診療室」撰文寫道：「醫師很缺錢；醫院也很缺錢；問問題要收錢；醫師的專業和服務是有價的；純粹諮詢請自費。」他認為，只要醫師內心堅定，就是那病人家屬自取其辱。他進一步分享業界作法指出：「台灣的服務業和人民友善程度，堪稱世界前段班。前提是建立在大家一片和氣的基礎上。講白一點，就是你有什麼需求，態度和緩一點、客氣一點，大家好來好往，都是人生父母養。不要一副人家欠你的樣子，大部分的人都會儘量給方便幫忙。」

奧客衝診間提問醫「要求先掛號」竟被罵 同業開嗆：專業和服務是有價的

該病患母女檔進入診間後，女兒想聽母親病況，醫師則要對方先掛號，竟當場被嗆「很缺錢嗎」。（圖／民視新聞資料照）

「東村誠醫師的診療室」也表示：「這種臨時來問病情、諮詢的，如果真的是已經看很久的老病人，醫師願意讓你插隊進來問，那是醫師佛心。而且如果這家屬什麼資料、證件都沒帶，也沒掛號補程序，是要怎麼調病歷看資料、確認身分？溝通過程也要花時間打病歷紀錄保護雙方，這都是成本。有的醫師會事先講明，視病情複雜度酌收諮詢費，或申報健保診察費；家屬可以接受就留下來聽，否則退掛即可。」









