奧客踹飛整疊購物盤！佳德小編神文 萬人讚「被鳳梨酥耽誤的小說家」

知名伴手禮名店「佳德鳳梨酥」實體門市一直都有「售出不退換」的規矩，近日發生一起奧客退貨不成、情緒失控踹東西的插曲。事件曝光後，小編在粉專分享事發經過，通篇以武俠小說口吻敘事，意外掀起討論，吸引1.2萬人按讚，不少粉絲歪樓直呼「這文筆太好了，看得超過癮」、「被鳳梨酥耽誤的小說家」。

佳德鳳梨酥昨（28日）在臉書粉專發文指出，日前有一名武林人士「天殘」於本店購入一盒鳳梨酥，不到半刻鐘，便重返山門要求換貨，門下弟子說明「除非商品本身有瑕疵，否則一旦過手、離櫃，概不提供反悔。」此乃江湖行規，並非臨時起意，豈料天殘聞言顏面盡失，當場走火入魔。

佳德小編寫道，天殘先是一掌拍飛接待桌上的文具，臨去之際又蓄力拍向購物盤，無奈掌法並非其強項，重達28公斤的整疊木盤紋風不動，眼見掌勁無功，天殘隨即施展失傳36年的武學「天殘腳」，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子的腳踝。

小編指出，店長聞聲後掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有那麼重），正欲追出門外主持公道時，天殘早已頭也不回，疾奔而去，身影消失在南京三民驛站方向。

佳德小編最後寫道，鄭重昭告武林同道「不論買錯、記錯，或任何理由，商品一旦過手、轉身離櫃，皆不提供反悔選項。」也請各派高手勿因一時惱羞，便將武林絕學示人，近來衙門捕快事務繁忙，實在不需要諸位再替他們增加追捕經驗。江湖很大，規矩不多，但「不可退貨」這一條，還請各位高手牢記於心。

貼文引起網友討論，「被鳳梨酥耽誤的文筆奇才」、「我不喜歡你這樣發文，看完上集會想看下集」、「看得好過癮，小編是金庸迷吧」、「不要壞人鬧事才寫武俠小說啦！好客人也可以來一段」、「被鳳梨酥耽誤的武俠小說家」、「趕快幫小編加薪，這太強了」。

