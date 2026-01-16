奧客退房 民宿業者驚見菸蒂丟地.杯當菸灰缸.血床單

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮接連受到天災衝擊，主要景點的遊客人次，跟三年前相比幾乎腰斬，重創觀光業！有民宿業者難過發文，才新裝修完成，用優惠的價格，提供最好的住宿品質，沒想到重新開幕不到半個月，就遇到客人退房後，不只房間全都是 菸 味， 菸 蒂還直接丟在地上，業者表示，花蓮觀光很需要大家支持，希望常來花蓮玩，但互相尊重，才能創造更好的旅遊體驗。

客人退房後民宿業者準備整理，沒想到一開門菸味撲鼻而來，洗手間垃圾亂丟凌亂不堪，再往房間裡面走進去，菸蒂直接丟在地上，桌上也有殘留的菸灰，甚至連特製的鋼杯，都被拿來當菸灰鋼，床單上還有好幾處血跡。

非當事民眾：「滿誇張，滿不應該的，因為，第一個它，價錢已經很低了，然後再來就是，其實花蓮觀光這邊，其實也很難做。」

業者發文表示才新裝修，重新開幕不到半個月，就遇到這種素質的客人，在花蓮住宿業很難經營的時間點，他們盡力提供最好的住宿品質，一晚1280的房價維持營運，卻遇到這樣的對待，真的覺得很難過，客人被求償三千元清潔費，卻一度辯稱是訪客所為，還飆罵業者不甘願付款。

非當事民宿業者陸子遨：「最常碰到的就是，抽菸跟在床上打翻飲食，清理會十分地麻煩，甚至整個床單備品，可能就全部都要替換，我這個房間的話，可能就要花上一天時間，都沒辦法營業，都要去消耗(化)這個菸味。」

網友留言房價1280真的很佛心，替業者加油打氣希望不速之客退散，也有人說原本覺得國旅的住宿很貴，現在覺得還是用價錢，篩選掉客人比較好，還有人建議要明確表示是禁菸房，像飯店就會公告罰多少錢。

業者表示花蓮觀光，目前很需要大家支持，旅宿業者們都很努力，提供好的住宿品質跟實惠的價格，希望國旅復甦大家多多到花蓮玩，但也希望旅人們能夠互相尊重，創造更好的旅遊體驗。

