奧客違反門規！換貨遭拒使出「天殘腳」 佳德鳳梨酥小編寫成武俠文爆了
生活中心／劉宇鈞報導
知名鳳梨酥名店「佳德糕餅鋪」不論平、假日，總是會有不少饕客前去光顧，但沒想到近日卻發生了一起消費糾紛。有顧客結完帳又返回店家想要換貨，遭到拒絕竟然動手動腳，先是打掉了接待桌的日曆與文具，離去前又出腳踹掉購物盤！對此，店家也在28日於臉書粉專描述了整起事件，但引發討論的卻是用武俠小說的口吻將過程娓娓道來，讓人看了欲罷不能，而許多網友看完後也直呼「小編才是武學奇才」。
小編貼文表示，為了保障所有客人的權益，本宗（意即佳德糕餅鋪）對「售出後恕不退換」這條門規，堅持多年，從未動搖。日前，一名被小編稱為「天殘」的顧客購入一盒鳳梨酥，卻又重返想要換貨，接待店員當場說明除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供退換。小編強調，「此乃大江湖規矩，非是臨時起意」，接著又說「天殘」遭到拒絕後顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具，憤恨離去之際，又見到門口毫無恩怨的購物盤，「回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項」。
小編接著又說道，「天殘」見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，由於先前拍擊未果，一旁女子已警覺後退一步，才未在木盤遭踹時釀成傷害。而店長當時察覺異狀後，也趕緊出門追天殘，「雨夜下只見電光一閃，天殘踢完頭也不回，奔向南京三民驛站（指捷運南京三民站）」。
小編最後也昭告「武林同道」，不論買錯、記錯，或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩，不管任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項，「更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人」，更說「近來捕快事務繁忙，真的不需要再替他們增加追捕經驗」，又笑說「如控制不了情緒，請洽各地華佗商鋪抓藥」。
網友看完貼文後紛紛留言大讚小編文筆，直呼「這樣寫我會想看下一集」、「現在賣鳳梨酥還要作文滿級分才能勝任」，也有人形容這是一篇「不帶髒字的奧客勸世文，文章一出高下立判」，更笑說「我還以為佳德在出武俠小說，畫面感十足」，不少人封小編為「武林奇才」，直言每次看到小編發文都會忍不住會心一笑。
