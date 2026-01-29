奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光 掀全跪：被耽誤的曠世奇才

佳德鳳梨酥小編發武俠文，指奧客「施展天殘腳」砸店。（圖／翻攝臉書＠ChiateBakery）

台北市知名糕餅店「佳德鳳梨酥」先前被一位阿伯偷走整箱鳳梨酥時，曾以「酥香風暴」、「國家級鳳梨酥特務行動」等生動文字，撰寫小說般內容的文章，吸引網友讚賞。而近日店內發生一名顧客結帳後想換貨，店家拒絕後對方竟動手動腳，店家於28日再度以「武俠小說」形式描述故事，直言「近來衙門捕快事務繁忙，連特務阿北用過的茶具都塵封多時，不需要你再替他們增加追捕經驗」，再度掀起網友熱議。

佳德鳳梨酥在臉書粉專發文表示，為了保障所有客人的權益，本宗對「售出後恕不退換」這條門規，堅持多年，從未動搖。但日前一名武林人士「天殘」在該店購入一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返山門，欲行換貨之事；門下接待弟子當場說明：「除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。」此乃大江湖規矩，非是臨時起意。

廣告 廣告

佳德鳳梨酥續指，「天殘」聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具；憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而整疊28公斤重木盤落地生根不動如山，顯然掌法非「天殘」強項。

而「天殘」見整疊木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝。佳德鳳梨酥表示，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。

佳德鳳梨酥進一步表示，店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有）追出門外時，雨夜下只見電光一閃，「天殘」踢完頭也不回，奔向南京三民驛站。

佳德鳳梨酥最後昭告「武林同道」，無論買錯、記錯或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩等任何理由，產品一旦過手，轉身離櫃，皆不提供反悔選項。「更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞，便將武林絕學隨意示人。近來衙門捕快事務繁忙，連特務阿北用過的茶具都塵封多時，真的不需要你再替他們增加追捕經驗。」

貼文一出，吸引網友熱烈留言表示，「真是被鳳梨酥耽誤的曠世文筆奇才」、「小編要一直這麼可愛幽默喔，不要壞人鬧事才寫武俠小說啦」、「佳德怎麼這麼優秀，下次要買一盒邊吃邊拜讀你們的小說了」、「這是被鳳梨酥耽誤的武俠小說作家嗎」、「不是，為什麼寫得這麼好看，這樣奧客激增就為了看連載小說怎麼辦」、「被小編的武俠文所吸引」、「原來高手在佳德」。

佳德鳳梨酥小編發武俠文，指奧客「施展天殘腳」砸店。（圖／翻攝臉書＠ChiateBakery）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz疑與篠崎泫結婚！她小腹隆起遭誤會懷孕 經紀人回應引關注

小S紅包1萬6「被嫌少」！ 她理性神回爆擊全場：成年世界的現實

食材放冰箱就沒事？ 食藥署曝4大收納重點：7分滿才安全