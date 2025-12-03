「奧房客」養狗尿尿泡爛家具 房東提告獲賠

圖房客養狗尿尿泡爛家具，房東提告獲雄院簡易庭判賠三十七萬餘元。（資料照）

一名女房客小美（化名）養狗尿尿泡爛家具，被女房東小玉（化名）發現屋內惡臭，並找檢驗公司查染濃度竟超標十倍，提告求償六十六萬餘元。法官判小美要賠三十七萬餘元。可上訴。

判決指出，小玉在高市買下一間輕豪宅，並以每月兩萬六千五百承租給汪女，當時小美租房時，有告知會在屋裡養一隻馬爾濟斯，小玉女同意，但要求應保持良好衛生環境、避免產生氣味，並於交還房屋時，要將屋內清潔消毒到無異味的原狀。

不料小玉於一一三年九月廿六日，帶著房仲人員去點交房子時，卻見房內地板尿漬滲透毀損，沙發、茶几、床墊，也都被狗尿泡爛。

但小美堅稱，自己交屋前已完成清潔，不願意再賠償，小玉只好找來檢驗科技公司檢驗臭味來源，發現異味污染物濃度數值為一百，已超出工業區及農業區，以外固定污染源空氣污染物排放標準地區濃度標準十。為此，小玉提告求償六十六萬餘元。

雄院簡易庭審理時，小美同意賠償部分損壞的家具，但法官調查後，認為小玉為了修繕房子，至少七個月無法出租，加上家具受損程度，判小美要賠三十七萬餘元。