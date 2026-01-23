奧斯卡入圍名單公布！《罪人》提名16項創影史紀錄 甜茶角逐影帝戰李奧納多
2026年第98屆奧斯卡金像獎（The Oscars）於台灣時間22日晚間公布，入圍獎項目最多的是由《黑豹》導演由萊恩庫格勒執導的《罪人》，高達16項，創下奧斯卡入圍數目紀錄，將在最佳影片、最佳男主角、最佳導演等多個項目中，和入圍13項的《一戰再戰》、呼聲也極高的《橫衝直闖》等大片對決。
最佳男主角項目，除了《罪人》男主角麥可B喬丹（Michael B. Jordan）角逐影帝，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）在《橫衝直闖》也表現亮眼，而被戲稱與小金人無緣的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），這次能否以《一戰再戰》拿獎，備受外界矚目。
最佳女主角項目，則有當過兩次影后的艾瑪史東（Emma Stone），再以《暴蜂尼亞》入圍，對戰《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）和《藍色情歌》凱特哈德森（Kate Hudson）等強敵。
此外，賽車主題的商業大片《F1》入圍最佳影片、《Kpop獵魔女團》入圍最佳動畫長片，片中歌曲〈Golden〉也入圍最佳原創歌曲。第98屆奧斯卡頒獎典禮預計將於台灣時間3月16日週一上午在洛杉磯杜比劇院舉行。
第98屆奧斯卡金像獎入圍名單如下：
＊最佳影片 (Best Picture)
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《秘密特工》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車之夢》（Train Dreams）
＊最佳導演 (Achievement in Directing)
《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》喬許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
＊最佳男主角 (Actor in a Leading Role)
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）
《秘密特工》華格納莫拉（Wagner Moura）
＊最佳女主角 (Actress in a Leading Role)
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《藍色情歌》凱特哈德森（Kate Hudson）
《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇（Renata Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
＊最佳男配角 (Actor in a Supporting Role)
《一戰再戰》班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《罪人》戴洛林多（Delroy Lindo）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
＊最佳女配角 (Actress in a Supporting Role)
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《情感的價值》英格艾布斯多特里拉斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥迪根（Amy Madigan）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》帝雅娜泰勒（Teyana Taylor）
＊最佳原創劇本 (Original Screenplay)
《藍月終曲》（Blue Moon）
《這只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
＊最佳改編劇本 (Adapted Screenplay)
《暴峰尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《火車之夢》（Train Dreams）
＊最佳國際影片 (International Feature)
《秘密特工》（The Secret Agent）
《這只是一場意外》（It Was Just An Accident）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《穿越地獄之門》（Sirat）
《加薩女孩的聲音》（暫譯，The Voice Of Hind Rajab）
＊最佳動畫長片 (Animated Feature)
《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》（Elio）
《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
《小雨愛蜜莉》（Little Amelie）
《動物方城市2》（Zootopia 2）
＊最佳紀錄長片 (Documentary Feature)
《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）
《我們的詩生活》（Come See Me In The Good Light）
《對抗普丁的無名氏》（暫譯，Mr Nobody Against Putin）
《完美鄰居》（Perfect Neighbour）
《穿岩而過》（Cutting Through Rocks）
＊最佳選角指導 (Achievement in Casting)
《哈姆奈特》— 妮娜戈德（Nina Gold）
《橫衝直闖》— 珍妮佛文迪提（Jennifer Venditti）
《一戰再戰》— 卡珊卓庫魯昆迪斯（Cassandra Kulukundis）
《秘密特工》— 蓋布瑞爾多明格斯（Gabriel Domingues）
《罪人》— 法蘭辛麥斯勒（Francine Maisler）
＊最佳美術設計 (Production Design)
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
＊最佳攝影 (Cinematography)
《科學怪人》（Frankenstein）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《火車之夢》（Train Dreams）
＊最佳服裝設計 (Costume Design)
《阿凡達》（Avatar）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
＊最佳剪輯 (Film Editing)
《F1》
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《情感的價值》（Sentimental Value）
＊最佳妝髮設計 (Makeup and Hairstyling)
《國寶》（Kokuho）
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《重擊人生》（The Smashing Machine）
《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）
＊最佳音效 (Sound)
《F1》
《科學怪人》（Frankenstein）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《穿越地獄之門》（Sirat）
＊最佳視覺效果 (Visual Effects)
《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《F1》
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《火燒天堂鎮》（Lost Bus）
《罪人》（Sinners）
＊最佳原創配樂 (Original Score)
《暴峰尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
＊最佳原創歌曲 (Original Song)
《Dear Me》——《Diane Warren: Relentless》
《Golden》——《Kpop 獵魔女團》
《I Lie To You》——《罪人》）
《Sweet Dreams Of Joy》——《Viva Verdi》
《Train Dreams》——《火車之夢》
＊最佳動畫短片 (Animated Short)
《蝴蝶》（Butterfly）
《長青》（Forever Green）
《哭出珍珠的女孩》（The Girl Who Cried Pearls）
《退休計畫》（Retirement Plan）
《三姊妹》（The Three Sisters）
＊最佳紀錄短片 (Documentary Short)
《空房間》（All The Empty Rooms）
《僅以相機武裝》（Armed Only With A Camera）
《不再是孩子》（Children No More）
《完美的陌生》（Perfectly A Strangeness）
《惡魔正忙》（The Devil Is Busy）
＊最佳實景短片 (Live Action Short)
《屠夫的污漬》（Butchers Stain）
《桃樂絲的朋友》（A Friend Of Dorothy）
《歌手》（The Singers）
《兩人交換唾液》（Two People Exchanging Saliva）
《珍奧斯汀的時代劇》（Jane Austen’s Period Drama）
