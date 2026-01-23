奧斯卡入圍名單一次看！ 國片《左撇子女孩》無緣晉級

第98屆奧斯卡獎入圍名單22日晚間揭曉，驚悚音樂片《罪人》一舉獲得16項提名，刷新奧斯卡最多提名紀錄，《一戰再戰》的李奧納多、《橫衝直闖》 的提摩西夏勒梅繼金球獎後，再度展開影帝對決；最佳女主角方面，艾瑪史東在《暴蜂尼亞》光頭造型演出，聲勢高漲，而被看好的《魔法壞女巫》兩位女主雙雙落選，無緣爭獎；另外台灣電影《左撇子女孩》沒擠入最佳國際影片提名名單，無緣叩關小金人。

《罪人》16項提名破紀錄 和《一戰再戰》爭最佳影片、導演

影壇年度盛事第98屆奧斯卡金像獎22日揭曉入圍名單，麥可B喬丹（Michael Bakari Jordan）一人分飾兩角的驚悚片《罪人》，除了最佳女主角外，橫掃所有可入圍項目，高達16項一舉刷新奧斯卡提名紀錄，成為最大贏家；《一戰再戰》則以13項入圍緊追在後，雙雙角逐最佳影片、最佳導演獎項。

最佳女主角獎 《魔法壞女巫》2女主爆冷出局

「死亡之組」最佳男主角競爭激烈，《一戰再戰》男主角李奧納多（Leonardo DiCaprio）再度對上新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），能不能扳回一城拿下小金人，各界注目。

而在最佳女主角方面，艾瑪史東（Emily Stone）在《暴蜂尼亞》中落髮演出，表現亮眼，倒是各界認為鐵定入圍的《魔法壞女巫》兩位女主角，雙雙落選，連新創作的兩首歌曲也落榜，大爆冷門。

《左撇子女孩》無緣晉級 止步15強雖敗猶榮

此外代表台灣競逐國際影片的《左撇子女孩》沒擠進入圍名單，止步前15強，不過仍創下台灣電影近年來最佳成績，雖敗猶榮。

蔡淑臻主演《左撇子女孩》止步15強。圖／光年映畫提供

第98屆奧斯卡金像獎完整入圍名單

📍 最佳影片

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《F1電影》（F1）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《火車大夢》（Train Dreams）

📍 最佳女主角

《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）

《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）

📍 最佳導演

《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）

《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）

《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

📍 最佳男主角

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）

《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）

《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）

📍 最佳男配角

《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）

《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindol）

《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

📍 最佳女配角

《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）

《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas

《凶器》埃米馬迪根（Amy Madigan）

《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）

📍 最佳原創配樂

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

📍 最佳國際影片

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）巴西

《只是一場意外》（It Was Just an Accident）法國

《情感的價值》（Sentimental Value）挪威

《穿越地獄之門》（Sirat. Trance en el desierto）西班牙

《欣德拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab）突尼西亞

📍 最佳攝影

《科學怪人》（Frankenstein）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

《火車大夢》（Train Dreams）

📍 最佳實景短片

《Butcher's Stain》

《A Friend of Dorothy》

《Jane Austen's Period Drama》

《The Singers》

《Two People Exchanging Saliva》

📍 最佳視覺效果

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

《F1電影》（F1）

《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）

《罪人》（Sinners）

📍 最佳音效

《F1電影》（F1）

《科學怪人》（Frankenstein）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

《穿越地獄之門》（Sirat. Trance en el desierto）

📍 最佳紀錄長片

《The Alabama Solution》

《Come See Me In The Good Light》

《Mr Nobody Against Putin》

《Perfect Neighbour》

📍 最佳紀錄短片

《All the Empty Rooms》

《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》

《Children No More: "Were and Are Gone"》

《The Devil Is Busy》

《Perfectly a Strangeness》

📍 最佳原創歌曲

〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》

〈I Lied to You〉《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉《火車大夢》

📍 最佳美術設計

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

📍 最佳剪輯

《F1電影》（F1）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

📍 最佳妝髮設計

《國寶》

《科學怪人》（Frankenstein）

《罪人》（Sinners）

《重擊人生》（The Smashing Machine）

《醜繼妹》（Den Stygge Stesøsteren）

📍 最佳改編劇本

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《火車大夢》（Train Dreams）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

📍 最佳原創劇本

《藍月終曲》（Blue Moon）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《只是一場意外》（It Was Just an Accident）

📍 最佳服裝設計

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《罪人》（Sinners）

📍 最佳動畫短片

《Butterfly》

《Forever Green》

《The Girl Who Cried Pearls》

《Retirement Plan》

《The Three Sisters》

📍 最佳動畫長片

《再見未來男孩》（Arco）

《地球特派員》（Elio）

《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）

《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）

《動物方城市2》（Zootopia 2）

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

