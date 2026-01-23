奧斯卡入圍名單一次看！ 國片《左撇子女孩》無緣晉級
第98屆奧斯卡獎入圍名單22日晚間揭曉，驚悚音樂片《罪人》一舉獲得16項提名，刷新奧斯卡最多提名紀錄，《一戰再戰》的李奧納多、《橫衝直闖》 的提摩西夏勒梅繼金球獎後，再度展開影帝對決；最佳女主角方面，艾瑪史東在《暴蜂尼亞》光頭造型演出，聲勢高漲，而被看好的《魔法壞女巫》兩位女主雙雙落選，無緣爭獎；另外台灣電影《左撇子女孩》沒擠入最佳國際影片提名名單，無緣叩關小金人。
《罪人》16項提名破紀錄 和《一戰再戰》爭最佳影片、導演
影壇年度盛事第98屆奧斯卡金像獎22日揭曉入圍名單，麥可B喬丹（Michael Bakari Jordan）一人分飾兩角的驚悚片《罪人》，除了最佳女主角外，橫掃所有可入圍項目，高達16項一舉刷新奧斯卡提名紀錄，成為最大贏家；《一戰再戰》則以13項入圍緊追在後，雙雙角逐最佳影片、最佳導演獎項。
最佳女主角獎 《魔法壞女巫》2女主爆冷出局
「死亡之組」最佳男主角競爭激烈，《一戰再戰》男主角李奧納多（Leonardo DiCaprio）再度對上新科金球獎影帝「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），能不能扳回一城拿下小金人，各界注目。
而在最佳女主角方面，艾瑪史東（Emily Stone）在《暴蜂尼亞》中落髮演出，表現亮眼，倒是各界認為鐵定入圍的《魔法壞女巫》兩位女主角，雙雙落選，連新創作的兩首歌曲也落榜，大爆冷門。
《左撇子女孩》無緣晉級 止步15強雖敗猶榮
此外代表台灣競逐國際影片的《左撇子女孩》沒擠進入圍名單，止步前15強，不過仍創下台灣電影近年來最佳成績，雖敗猶榮。
蔡淑臻主演《左撇子女孩》止步15強。圖／光年映畫提供
第98屆奧斯卡金像獎完整入圍名單
📍 最佳影片
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1電影》（F1）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
📍 最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
📍 最佳導演
《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
📍 最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可B喬丹（Michael B. Jordan）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
📍 最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《罪人》戴洛依林多（Delroy Lindol）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
📍 最佳女配角
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas
《凶器》埃米馬迪根（Amy Madigan）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
📍 最佳原創配樂
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
📍 最佳國際影片
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）巴西
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）法國
《情感的價值》（Sentimental Value）挪威
《穿越地獄之門》（Sirat. Trance en el desierto）西班牙
《欣德拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab）突尼西亞
📍 最佳攝影
《科學怪人》（Frankenstein）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
📍 最佳實景短片
《Butcher's Stain》
《A Friend of Dorothy》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
📍 最佳視覺效果
《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《F1電影》（F1）
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）
《罪人》（Sinners）
📍 最佳音效
《F1電影》（F1）
《科學怪人》（Frankenstein）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《穿越地獄之門》（Sirat. Trance en el desierto）
📍 最佳紀錄長片
《The Alabama Solution》
《Come See Me In The Good Light》
《Mr Nobody Against Putin》
《Perfect Neighbour》
📍 最佳紀錄短片
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More: "Were and Are Gone"》
《The Devil Is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
📍 最佳原創歌曲
〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》
〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》
〈I Lied to You〉《罪人》
〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》
〈Train Dreams〉《火車大夢》
📍 最佳美術設計
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
📍 最佳剪輯
《F1電影》（F1）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
📍 最佳妝髮設計
《國寶》
《科學怪人》（Frankenstein）
《罪人》（Sinners）
《重擊人生》（The Smashing Machine）
《醜繼妹》（Den Stygge Stesøsteren）
📍 最佳改編劇本
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《火車大夢》（Train Dreams）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
📍 最佳原創劇本
《藍月終曲》（Blue Moon）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
📍 最佳服裝設計
《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《罪人》（Sinners）
📍 最佳動畫短片
《Butterfly》
《Forever Green》
《The Girl Who Cried Pearls》
《Retirement Plan》
《The Three Sisters》
📍 最佳動畫長片
《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》（Elio）
《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）
《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）
《動物方城市2》（Zootopia 2）
國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊
