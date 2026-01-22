奧斯卡入圍揭曉，！罪人16項提名破紀錄，李奧納多與甜茶爭影帝。（圖：維基百科）

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，罪人囊括16項提名，打破歷史紀錄。最佳男主角競爭激烈，被視為死亡之組，李奧納多狄卡皮歐將與「甜茶」提摩西夏勒梅再戰影帝。（請聽AI報導）

奧斯卡之前最多入圍，是由彗星美人，鐵達尼號，以及樂來越愛你共同保持的14項，由萊恩庫格勒執導的罪人，描述1930年代的美國南方，處於種族隔離時期的故事，一舉刷新提名紀錄。

麥可B喬丹在罪人裡面，一人分飾兩角，演出一對雙胞胎兄弟，開設讓黑人朋友可以放鬆的音樂酒吧，卻意外喚醒潛藏的超自然邪惡力量，順利入圍最佳男主角。

廣告 廣告

不過，瞄準影帝寶座的，還有李奧納多狄卡皮歐，以及提摩西夏勒梅，分別以一戰再戰和橫衝直闖入圍，繼金球獎之後再度廝殺，甜茶能否再度脫穎而出，獲得首座小金人備受關注。但伊森霍克以及巴西演員華格納莫拉，也是來勢洶洶，讓本屆影帝之爭成為死亡之組。

最佳女主角一樣競爭激烈，艾瑪史東剃光頭演出暴蜂尼亞，瞄準第三座影后，但面對坎城影后蕾娜特萊茵斯薇，實力派演員潔西伯克利、蘿絲拜恩，以及好萊塢甜心凱特哈德森的挑戰，精彩程度不輸影帝組。

至於台灣電影左撇子女孩很可惜，拚戰到最後一刻，無緣入圍最佳國際影片五強。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）