奧斯卡全面轉戰YouTube直播！掰了合作半世紀電視台

數位時代和串流平台竄起，改變了不少觀眾的觀賞習慣、時間和喜好，一年一度世界電影圈的大事奧斯卡頒獎典禮過去都與電視台合作轉播，近日，美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）宣布，2029年起、也就是第101屆起從提名、紅毯、頒獎典禮等都全面轉向YouTube串流平台轉播，且全球免費，可見時代趨勢。

根據外媒報導，迪士尼旗下的《ABC》從1961年起便負責轉播奧斯卡頒獎典禮，也成為該電視台的每年受矚的招牌節目，僅於1971到1975年間改在《NBC》轉播，接著又換回在《ABC》播出，而《ABC》電視台轉播奧斯卡頒獎典禮的權限還有3年，直到2028年，也就是第100屆奧斯卡頒獎典禮。

廣告 廣告

對此，《ABC》稍早發聲明證實，並指可以陪伴奧斯卡走到第100屆里程碑，深感榮幸，而外媒剖析，為了更吸引年齡層低的觀眾目光，才決定改線上直播，至於為何選YouTube，答案就是「人最多，而且最年輕」，每月活躍用戶高達20億，多項流量都高過Netflix等平台的數字。

這決定也讓奧斯卡成為除了金球獎、艾美獎、東尼獎等4大國際獎項中，第一個宣布退守傳統電視台直播的國際頒獎典禮。而美國電影藝術與科學學院稍早指出，已和YouTube簽下5年合約，從2029年起到2033年奧斯卡的全球獨家播映平台都確定是YouTube，另據尼爾森公司（Nielsen）數據，近年奧斯卡收視率的最低點落在2021年，近年穩定小有成長，2025年第97屆頒獎典禮的總觀眾人數為1970萬、比2024年成長了1%。

更多中時新聞網報導

新影像技術 精準治三叉神經痛

棒球》《冠軍之路》紀錄片 給台灣棒球迷的情書

王力宏出道30年 感謝恩師李壽全