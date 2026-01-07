奧斯卡前哨戰演員獎公布入圍！《一戰再戰》創紀錄 甜茶、李奧納多再搶影帝
第32屆演員獎（Actor Awards，原名為演員工會獎Screen Actors Guild Awards）公布入圍名單，該獎被視為奧斯卡重要風向球，今年被視為奧斯卡強片的《一戰再戰》一舉獲得七項提名，成為今年電影類的大贏家，也創下演員獎歷年紀錄；影集類則由《片廠風雲》五項提名領跑。
電影類男主角李奧納多將和《橫衝直家》提摩西夏勒梅、《藍月終曲》伊森霍克、《罪人》麥可·B·喬丹、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭搶影帝；女主角入圍的則有《哈姆雷特》潔西伯克利、《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《悠唱藍調》凱特哈德森、《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂、《暴蜂尼亞》艾瑪史東。
令人意外的是，事前備受看好的《情感的價值》顆粒未收，獎季呼聲頗高的《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）、《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）等人也因競爭激烈敗陣。
今年演員獎由《小學風雲》賈奈兒詹姆斯（Janelle James）以及人氣影集《Heated Rivalry》男主角康納史托瑞（Connor Storrie）公布入圍名單，頒獎典禮將於3月1日舉行。
第32屆美國演員工會獎入圍名單
電影類
最佳整體演出
《科學怪人》
《哈姆雷特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）
最佳女主角
《哈姆雷特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
最佳男配角
《罪人》邁爾斯卡頓（Miles Caton）
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《哈姆雷特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
最佳女配角
《橫衝直闖》歐德莎艾德蘭（Odessa A’Zion）
《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
電影最佳特技整體演出
《F1電影》
《科學怪人》
《不可能的任務：最終清算》
《一戰再戰》
《罪人》
電視類
戲劇類影集最佳整體演出
《頭號外交官》
《Landman》
《匹茲堡醫魂》
《人生切割術》
《白蓮花大飯店》
喜劇類影集最佳整體演出
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《破案三人行》
《片廠風雲》
戲劇類影集最佳男演員
《極樂凶間》斯特林布朗（Sterling Brown）
《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）
《白蓮花大飯店》華頓哥金斯（Walton Goggins）
《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）
《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）
戲劇類影集最佳女演員
《人生切割術》布麗特洛薇爾（Britt Lower）
《白蓮花大飯店》帕克波西（Parker Posey）
《頭號外交官》凱莉羅素（Keri Russell）
《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）
《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德（Aimee Lou Wood）
喜劇類影集最佳男演員
《片廠風雲》伊凱巴林霍茲（Ike Barinholtz）
《天作不合的我們》亞當布洛迪（Adam Brody）
《臥底老紳士》泰德丹森（Ted Danson）
《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）
《破案三人行》馬丁肖特（Martin Short）
喜劇類影集最佳女演員
《片廠風雲》凱薩琳哈恩（Kathryn Hahn）
《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）
《星期三》珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）
《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
《媛夢棕櫚灘》克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）
電視電影或迷你劇集最佳男演員
《黑兔》傑森貝特曼（Jason Bateman）
《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）
《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）
《怪物：艾德蓋恩的故事》查理杭南（Charlie Hunnam）
《獸藏我心》馬修瑞斯（Matthew Rhys）
電視電影或迷你劇集最佳女演員
《獸藏我心》克萊兒丹妮絲（Claire Danes）
《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）
《都是她的錯》莎拉史努克（Sarah Snook）
《混沌少年時》克莉絲汀特雷馬爾柯（Christine Tremarco）
《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）
影集最佳特技整體演出
《安道爾》
《Landman》
《最後生還者》
《魷魚遊戲》
《怪奇物語》
