奧斯卡前哨站！「甜茶」擊敗李奧納多奪評論家選擇獎影帝

「甜茶」提摩西夏勒梅5日以《橫衝直闖》奪下評論家選擇獎最佳男主角。（龍祥電影提供）

奧斯卡獎重要前哨戰之一第31屆評論家選擇獎在台灣時間5日早上於加州登場，電影類別《罪人》以17項提名領跑，緊追在後的就是李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》入圍14項。最佳男女主角分別由「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》、潔西伯克利的《哈姆奈特》奪得，大獎最佳影片與最佳導演則由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》奪下。

提摩西夏勒梅一上台就顯得相當緊張，他直呼：「哇，很緊張，很難相信，我比我想像中的更緊張」，同時點名台下其他一同入圍的對手演員， 更強調自己很喜歡麥可B喬丹的表演，並感謝台下的編導喬許。

至於電影類的最佳男配角獎由《科學怪人》雅各艾洛迪擊敗《一戰再戰》的西恩潘、班尼西歐戴托羅等資深前輩拿下；最佳女配角獎則是由《凶器》的資深演員艾美麥蒂根奪下。入圍最多的《罪人》最終是抱回最佳年輕演員、最佳原創劇本、最佳選角和整體演出以及最佳原創音樂共4座獎。

另外，紅遍全球的《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉不負眾望抱走最佳電影歌曲。

台灣電影《左撇子女孩》也入圍最佳外語片，可惜最後還是敗給巴西電影《這不只是個間諜故事》，無緣奪獎。

影集類方面，以《混沌少年時》在全球爆紅、同時也是艾美獎最年輕得主的歐文庫柏，奪下迷你影集或電視電影最佳男主角獎。廣受好評、由塞斯羅根主演製作的《片廠風雲》則拿下最佳喜劇類獎、最佳喜劇類男主角獎以及最佳喜劇男配角獎。

