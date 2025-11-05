奧斯卡台灣代表1／「魔鬼手」激發創作靈感 她花25年打造《左撇子女孩》入圍9項金馬

蔡淑臻在《左撇子女孩》飾演的單親媽媽，在台北夜市擺攤討生活。 （光年映畫提供）

電影《左撇子女孩》描述母女三人在夜市擺攤，因一連串事件重新面對家庭課題，獲本屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，將代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際電影獎。

本片是旅美導演鄒時擎打磨25年、首部獨立執導的作品，奧斯卡導演西恩貝克身兼共同編劇、剪輯和製片。她發揮靈活的小編制拍片方式，在不封街的情形下以手機實景拍攝，把台灣夜市的樣貌原汁原味地搬上大銀幕。

鄒時擎在台灣出生、長大，非影視科班出身的她從沒想過拍電影，直到大學畢業赴美攻讀碩士，在紐約新學院念媒體研究期間認識導演西恩貝克（Sean Baker），兩人因喜愛的電影類型相同，結為好友，進而萌生一起創作的念頭。

廣告 廣告

那時她跟西恩貝克分享一段自身經歷：高中時，外公看見她用左手拿菜刀，便喝斥「左手是魔鬼的手，不准用。」鄒時擎驚訝之餘，也納悶外公的反應，這記憶揮之不去，因為「被罵的感覺很羞愧，好像自己做錯什麼。」

鄒時擎（右）從自身經驗出發完成首部獨立執導的電影，葉子綺（左）入圍本屆金馬最佳女配角獎。

西恩貝克認為這是很好的故事起源，2001年，他與鄒時擎連袂來台蒐集故事，拍了一些足以代表本地特色的畫面，例如檳榔攤、夜市等，剪成一支預告片。不過這個故事要花太多資金，不可能籌到錢，於是他們暫時擱置這個案子，兩人返回紐約，以3,000美元共同編導電影《外賣》。2010年，他們再度回到台灣，希望持續製作《左撇子女孩》，可惜仍受限資金、無功而返，直到3年前才開拍。

該片不僅今年順利入圍坎城影展「影評人週」競賽單元，亦獲得多倫多、釜山等國際影展肯定，明年也將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片獎。日前金馬獎公布入圍名單，《左撇子女孩》獲得包括最佳劇情片、最佳新導演、最佳剪輯、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳男配角、最佳新演員，以及兩位最佳女配角共9個項目的提名。鄒時擎得知入圍感性說：「能以一個深深紮根於台灣的故事，被本地最具代表性的電影獎項看見。這份等待，終於有了最美好的回應。」

故事描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下、回到台北，在熱鬧夜市擺攤討生活，三人努力適應都市節奏。當觀念傳統的外公看到小孫女宜靜是左撇子，便以左手是「魔鬼手」為由而制止她，隨著一連串事情的發生，家族埋藏多年的祕密與心結也隨之浮現。《左撇子女孩》於10月31日在台上映。

更多鏡週刊報導

奧斯卡台灣代表2／《左撇子女孩》主創夜市勘景巧遇繆思 她曝亞洲片不易籌資有原因

奧斯卡台灣代表3／《左撇子女孩》集結台灣女性故事 她用手機拍片呈現夜市實景