奧斯卡台灣代表2／《左撇子女孩》主創夜市勘景巧遇繆思 她曝亞洲片不易籌資有原因

馬士媛（右二）和葉子綺（右一）在《左撇子女孩》的表現出色，演技備受肯定。（光年映畫提供）

電影《左撇子女孩》是旅美導演鄒時擎獨立執導的第一部長片，融合自身經歷與對家鄉的觀察，集結蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺、夏騰宏等共同演出。描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著兩個女兒從鄉下搬家到台北的夜市賣麵，面對挫折與逆境，憑藉愛與幽默走出生命的光彩。

本片的籌備可回溯至2001年，當年鄒時擎與奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）為了蒐集素材而回到台灣，後來領悟到拍這部片要花太多資金，不可能籌到錢，於是他倆暫時擱置案子，返回紐約，以3,000美元共同編導電影《外賣》。起初《外賣》在世界各地跑影展，2008年才在美國自費發行上映，並入圍電影獨立精神獎的約翰卡薩維蒂獎（頒給預算低於100萬美元的作品）。

鄒時擎和西恩貝克受到鼓舞，打算重拾《左撇子女孩》企劃案，於2010年回台1個月，同步寫劇本和勘景，並在通化街夜市遇到一個媽媽擺攤做生意的小女孩，夜市就像她的遊樂場。

奧斯卡導演西恩貝克擔任《左撇子女孩》共同編劇、剪輯和製片。（光年映畫提供）

這個景象讓鄒時擎與西恩貝克靈光乍現，「夜市小女孩的故事就發生在我們眼前」，於是他們像拍紀錄片那樣跟拍小女孩，剪出第二支預告片後到處找資金，2012年還入選金馬創投會議FPP企劃案，可惜後續仍難以為繼。

鄒時擎解釋：「亞洲電影要在美國找資金很困難，當地觀眾對於看字幕這件事接受度不高。」案子只好再度擱置。沒學過電影的她接下來依序參與西恩貝克執導的《小明星》《夜晚還年輕》《歡迎光臨奇幻城堡》和《火紅大箭男》，一肩扛起製片、選角、勘景和造型等工作，人手不夠時還擔任臨演，一點一滴累積片場經驗。

2022年，鄒時擎終於在資金到位後開拍《左撇子女孩》，由法國、台灣、美國和英國共製，並於今年5月在坎城影展舉行世界首映，接連闖蕩多倫多國際影展、釜山影展等，在世界各地受到高度讚譽。奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任共同編劇、剪輯，金獎攝影師陳克勤、高子皓透過鏡頭呈現台灣人情風景的攝影美學，完美結合好萊塢技術與台灣故事。獲本屆金馬獎最佳劇情片等9項提名，亦將代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際電影獎。

