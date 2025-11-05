奧斯卡台灣代表3／《左撇子女孩》集結台灣女性故事 她用手機拍片呈現夜市實景

黃鐙輝飾演夜市攤販的老闆，入圍本屆金馬獎最佳男配角獎。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》由旅美導演鄒時擎執導，奧斯卡導演西恩貝克擔任共同編劇、剪輯和製片。她在不封街的情形下以手機實景拍攝，把台灣夜市的樣貌原汁原味地搬上大銀幕。只不過資金難籌，這段拍片的旅程，耗時1/4個世紀才走完。

他倆於2001年開始籌備此案，卻因找不到錢而作罷。直到2021年，奧斯卡導演西恩貝克執導的《火紅大箭男》入圍第74屆坎城影展主競賽片，他們的法國片商Le Pacte看了《左撇子女孩》的劇本很喜歡，允諾只要鄒時擎拿到台灣的輔導金，就願意出資。後來《左》片獲文化部國片輔導金補助新台幣1,000萬元，以及台北市「國際影視攝製投資計畫」400萬元，終於在3年前開拍，總經費約新台幣4,000萬元。

廣告 廣告

鄒時擎不諱言，籌資是這部片最大挑戰。等待資金到位的過程中，劇本會隨著她生活經驗的累積而修改，素材來自她的親朋好友，甚至不認識的人。比方她與當年在夜市遇到的小女孩的母親成為朋友，兩人常聊天，「這些都由台灣女性的故事集結而成，有點像是我對台灣社會20多年的觀察。」

《左撇子女孩》入選釜山影展主競賽單元，鄒時擎（左二起）、西恩貝克、葉子綺（左五）、馬士媛（右三）和黃鐙輝（右一）出席映後活動。（光年映畫提供）

故事描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到熟悉又陌生的台北市，在夜市擺攤討生活。母女三人有各自的煩惱與心事，一連串的意外讓她們不得不重新面對家庭的課題，埋藏多年的家族祕密也隨之浮現。

片中有一隻可愛的狐獴，也與鄒時擎的成長經歷有關。她表示，原本是設定猴子，因為她小時候養過猴子當寵物。但在台灣找猴子拍戲得經過很多道關卡，還要申請許可，只得作罷。後來劇組連繫到一位獸醫有幾隻特別的寵物，片中的狐獴非常聽話，也拍過廣告，便推薦給劇組。

《左撇子女孩》由超人氣Z世代天團告五人，打造〈將錯就對〉為台灣電影宣傳曲。團員看過電影之後說：「我們想起夜市在人生中占有的片段，也想起剛開始做樂團的日子，每個人都在努力的生存下去，也許現實強迫我們得生存，又或者說夢想的支撐讓我們忘卻畏懼。」

故事裡，外公企圖改變左撇子的孫女宜靜，甚至胡謅喝斥「左手是魔鬼的手」，要求宜靜改用右手，讓不少左撇子心有戚戚焉。告五人呼籲：「身邊有許多左撇子的朋友和家人，從書寫的筆畫到吃飯筷子的使用，他們不需要被糾正，這是他們的世界觀，也是距離我們最近的平行世界。」

更多鏡週刊報導

奧斯卡台灣代表4／她拍《左撇子女孩》獲奧斯卡導演相助 西恩貝克擔綱剪輯入圍金馬獎

奧斯卡台灣代表5／她化身《左撇子女孩》台詞背好背滿 曝偷竊戲難拍卻很過癮