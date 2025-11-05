奧斯卡台灣代表5／她化身《左撇子女孩》台詞背好背滿 曝偷竊戲難拍卻很過癮

葉子綺透露，印象最深刻也最難拍的是偷竊的戲。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到熟悉又陌生的台北市，在夜市擺攤討生活。母女三人有各自的煩惱與心事，一連串的意外讓她們不得不重新面對家庭的課題，埋藏多年的家族祕密也隨之浮現。

飾演小女兒宜靜的葉子綺拍片時才6歲，已有3年拍廣告經驗，曾在《罪後真相》等片客串，《左撇子女孩》是她首度擔綱主演的電影。鄒時擎表示，過去和西恩貝克一起拍片，很常在街頭選角，想要找新鮮的面孔。此次她在社群網站上找演員，看了50至70支試鏡帶，都沒有找到。也在表演指導的帶領下舉辦過三次工作坊，可惜無功而返，後來才在某位經紀人的推薦下，與葉子綺接觸，並敲定由她演出。

鄒時擎表示，葉子綺會在家裡背好台詞才到現場，準備非常充分。正式演出時，除了一定要說的台詞，鄒時擎有時會放手讓葉子綺用自己的話來表達，甚至用自己的角度詮釋。葉子綺認為，背台詞不難，她的訣竅是把台詞記下來，接著即使正在做其他無關緊要的事情，心中仍一直默念那句台詞，直到滾瓜爛熟為止。

談到她飾演的角色宜靜，葉子綺表示，她覺得宜靜會替人著想、是很開心的小朋友。至於她印象深刻和最難的戲都是偷東西，葉子綺說：「因為不能在真實世界做，只有拍片時可以，我覺得刺激又緊張，要表演出很怕別人發現、結果成功的表情，然後一家接一家，很過癮。」她也與蔡淑臻共同入圍本屆金馬獎最佳女配角。

片中，葉子綺與一隻寵物狐獴有不少互動，沒有飼養寵物經驗的她，起初覺得狐獴很可愛，但對戲時還是有點怕，因為「牠很不受控。」解決之道是與牠多相處，才漸漸克服恐懼感。

《左撇子女孩》由光年映畫發行，於10月31日在全台上映，Netflix也取得包括美國在內的部分地區發行權。目前美國定檔11月14日院線上映，預計11月28日在北美Netflix平台上架。對此鄒時擎表示，Netflix看到這部作品的在地性，「這是非常在地的故事，可是越在地就越國際，只要是非常接近人本的故事，反而可以讓不同文化和國家的觀眾感同身受，我覺得他們在《左撇子女孩》這部片看到了這個價值。」該片也將在台灣Netflix上架，時間洽談中，詳情見官方FB及IG。

