奧斯卡名單公布《鬼滅之刃 無限城篇》沒入最佳動畫！粉絲曬片段怒：不合理

美國影藝學院 1 月 22 日正式公布第 98 屆奧斯卡金像獎（2026 Oscars）完整入圍名單，然而在「最佳動畫長片」類別中，日本超人氣動畫電影「劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲」意外未能獲得提名，引發海外粉絲強烈不滿與討論，有人痛批這次名單不合理，認為《鬼滅之刃》在全球動畫影迷中地位極高，對於未能入圍令人難以接受。

奧斯卡公布入圍名單沒有鬼滅之刃（圖源：鬼滅之刃 無限城篇）

在今年奧斯卡「最佳動畫長片」最終入圍名單中，共有五部作品角逐小金人，其中包括迪士尼的《動物方城市2》、Netflix 原創動畫《KPop 獵魔女團》，以及其他受肯定的動畫作品《再見未來男孩》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》，根據官方說明，這些作品憑藉不同風格與題材成功入圍，代表當前國際動畫創作的多元趨勢。

針對《鬼滅之刃 無限城篇》未獲提名，有人就秀出片中的精采戰鬥片段，指出有這樣的畫面怎麼可能沒入圍，不少留言也說：「它確實有很多好看的戰鬥場面，我很驚訝他們沒有被提名」、「為什麼鬼滅之刃沒被選？是因為奧斯卡委員會看不懂字幕還是他們有偏見？」、「「真的！！這部電影是傑作！」也有人說：「奧斯卡不懂動畫。他們要把獎項給 K-Pop 因為它讓所有孩子看了 200 次並跟著唱歌」。

不過也有留言稱：「說實話我在電影院睡著了，片子本身無聊，只有短暫的戰鬥動畫才讓我醒來」、「鏈鋸人蕾潔篇比這部好看多了」。

而《鬼滅之刃 無限城篇》日本目前仍然在上映中，並且於日前將推出日本動畫史上首次的 1.43:1 IMAX特別版，在特定場景中，畫面範圍將會上下延展，為觀眾帶來更具有沉浸感的視覺震撼與觀影體驗，進一步吸引觀眾再回戲院觀賞。