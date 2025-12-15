奧斯卡名導羅伯雷納與妻陳屍洛杉磯自宅 死因疑似「兇殺」

美知名導演羅伯雷納被發現與妻子陳屍家中，死因極可能為「兇殺」。

據美國媒體報導，美國好萊塢知名導演「羅伯雷納」與他的妻子蜜雪兒，當地時間14日被發現陳屍在洛杉磯家中，當地警方認為，這是一名「明顯的兇殺案件」。

報導說，這起命案發生於洛杉磯「布倫特伍德」區，警方在獲報查察之後，赫然發現死者是羅伯雷納及他的妻子蜜雪兒。

洛杉磯消防局證實，警方在屋內發現一名男性死者與一名女性死者，年齡分別為78歲與68歲。目前，官方並沒有宣佈兩名死者的身分及確切死因，但媒體報導，兩名死者的年齡，與羅伯雷納夫妻相符。

羅伯雷納是好萊塢重量級導演，代表作包括「公主新娘」、「當哈利遇上莎莉」、「一路玩到掛」與「白宮夜未眠」等多部經典電影。