奧斯卡告別半世紀電視轉播！ 2029年起改由YouTube全球直播

奧斯卡金像獎頒獎典禮將於2029年起改由YouTube進行全球獨家直播。（取自Unsplash）

美國影藝學院17日宣布，奧斯卡金像獎頒獎典禮將於2029年起全面改由YouTube進行全球獨家直播，正式結束與美國廣播公司（ABC）長達近半世紀的電視轉播合作。

美國影藝學院指出，已與YouTube簽署為期5年的合作合約，自2029年起至2033年止，YouTube將成為奧斯卡頒獎典禮的全球獨家播映平台，並提供多國語言字幕與音軌，讓全球觀眾都能同步收看。不過，雙方並未對外公布合約的財務細節。

為何選擇在此時轉戰YouTube？

外媒分析，這項轉變與觀眾收視習慣快速轉向數位平台密切相關。奧斯卡每年在美國仍可吸引約2000萬名觀眾收看，但整體收視趨勢已明顯不如過往。根據報導，今年3月舉行的奧斯卡頒獎典禮在美國吸引1970萬人收看，雖創近5年新高，仍遠低於1998年高達5700萬人的歷史巔峰。

廣告 廣告

ABC自1976年起負責轉播奧斯卡頒獎典禮，雙方合作超過40年。依照現行合約，ABC的轉播權將於2028年屆滿，屆時也正好迎來第100屆奧斯卡，被視為電視轉播時代的最後一章。知情人士透露，ABC曾試圖續約，但不願支付更高的轉播費用，加上近年從頒獎典禮獲利愈來愈困難，最終未能延續合作。

奧斯卡將全面告別電視嗎？

從2029年起，奧斯卡頒獎典禮將不再透過任何傳統電視頻道播出，而是僅限於線上平台收看，成為四大國際獎項中，首個完全轉向數位直播的重要案例。分析指出，YouTube目前已成為美國電視與串流收視時間占比最高的平台，甚至超越Netflix，對吸引年輕世代與全球觀眾具有明顯優勢。

YouTube執行長莫漢表示，奧斯卡是極具文化影響力的盛事，能表彰卓越的敘事與藝術成就。影藝學院高層也認為，透過YouTube的全球影響力，奧斯卡將能以更大的規模接觸觀眾，並在串流與社群影音主導的時代中，持續維持其國際影響力。

更多鏡週刊報導

被寫「2025年退團」柴智屏力挺朱孝天：他永遠是F4 為何多年不促成合體？親揭關鍵

汪蘇瀧10年前就已當爸？被爆「隱婚又再婚育有1女1子」 官方態度曝光

aespa登紅白計畫不變！無懼連署壓力 NHK挺「寧寧蘑菇燈爭議」：絕無影射